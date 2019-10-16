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Шоу-бизнес

Одну из самых красивых советских актрис экстренно прооперировали в Москве

16:21 16 октября 2019 665
Наталья Белохвостикова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

68-летнюю Наталью Белохвостикову, которую считают одной из самых красивых советских актрис, экстренно прооперировали в Москве.

Как передает телеграм-канал «112», актриса поступила в одну из московских клиник с нарушениями ритма сердца.

Белохвостикова

Сейчас, после операции, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Прогнозы врачей относительно состояния звезды «Принцессы цирка» неизвестны.

Белохвостикова

Напомним, что Белохвостикова снялась в таких фильмах, как «Принцесса цирка», «Незваный друг», «Тегеран-43» и многих других.

Белохвостикова

Во времена СССР продавались открытки с изображением актрисы. Ее считали очень красивой и успешной (стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР), но некоторые коллеги отказывали Белохвостиковой в таланте.

Белохвостикова

Например, Валентин Гафт не сдержался и после того, как актриса сыграла в одном фильме две роли, написал:

«Вы в „Тегеране-43“
Одна блистали, Натали.
Что там разведчики, шпионы,
Премьеры, президенты и вожди.
Парили Вы! — хоть без короны
И без таланта, Натали».

Белохвостикова

Напомним, что в больнице сейчас находится и российская актриса Анастасия Заворотнюк. Ее родственники официально подтвердили это.

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