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Одну из самых красивых советских актрис экстренно прооперировали в Москве
68-летнюю Наталью Белохвостикову, которую считают одной из самых красивых советских актрис, экстренно прооперировали в Москве.
Как передает телеграм-канал «112», актриса поступила в одну из московских клиник с нарушениями ритма сердца.
Сейчас, после операции, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Прогнозы врачей относительно состояния звезды «Принцессы цирка» неизвестны.
Напомним, что Белохвостикова снялась в таких фильмах, как «Принцесса цирка», «Незваный друг», «Тегеран-43» и многих других.
Во времена СССР продавались открытки с изображением актрисы. Ее считали очень красивой и успешной (стала самым молодым лауреатом Государственной премии СССР), но некоторые коллеги отказывали Белохвостиковой в таланте.
Например, Валентин Гафт не сдержался и после того, как актриса сыграла в одном фильме две роли, написал:
«Вы в „Тегеране-43“
Одна блистали, Натали.
Что там разведчики, шпионы,
Премьеры, президенты и вожди.
Парили Вы! — хоть без короны
И без таланта, Натали».
Напомним, что в больнице сейчас находится и российская актриса Анастасия Заворотнюк. Ее родственники официально подтвердили это.
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