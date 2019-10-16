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«Стало заметно лучше»: Заворотнюк прооперировали в Москве
Российскую актрису Анастасию Заворотнюк прооперировали в одной из частных клиник Москвы, где она лечилась, и только после этого отправили на реабилитацию.
Об этом сообщили друзья семьи актрисы kp.ru.
«После операции ей стало заметно лучше», — отметили они.
По информации собеседников издания, семья не нуждается в материальной помощи, ведь муж актрисы хорошо зарабатывает.
«Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед более 100 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более внушительны. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро за один спектакль. Но дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи», — поделились друзья Заворотнюк.
Они подчеркнули, что Чернышев сейчас все время с женой. Но семья Заворотнюк волнуется из-за негативной информации в СМИ. «Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза „хоронили“… На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию — в том числе в бассейне», — резюмировали друзья актрисы.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Заворотнюк отказалась от вакцины, которой когда-то воспользовалась певица Жанна Фриске.
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.