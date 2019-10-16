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Шоу-бизнес

«Стало заметно лучше»: Заворотнюк прооперировали в Москве

10:42 16 октября 2019 475
Заворотнюк
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк прооперировали в одной из частных клиник Москвы, где она лечилась, и только после этого отправили на реабилитацию.

Об этом сообщили друзья семьи актрисы kp.ru.

«После операции ей стало заметно лучше», — отметили они.

По информации собеседников издания, семья не нуждается в материальной помощи, ведь муж актрисы хорошо зарабатывает.

«Если шоу в Москве или регионах, то Чернышев получает за один выход на лед более 100 тысяч рублей. Заграничные гонорары Пети более внушительны. Там Чернышеву платят в среднем от 10 тысяч евро за один спектакль. Но дело не только в деньгах: для лечения жены Петр подключил все свои связи», — поделились друзья Заворотнюк.

Они подчеркнули, что Чернышев сейчас все время с женой. Но семья Заворотнюк волнуется из-за негативной информации в СМИ. «Родственники переживают, что в СМИ много недостоверной информации, Настю уже два раза „хоронили“… На самом деле она восстанавливается, проходит реабилитацию — в том числе в бассейне», — резюмировали друзья актрисы.

Напомним, ранее появилась информация о том, что Заворотнюк отказалась от вакцины, которой когда-то воспользовалась певица Жанна Фриске.

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