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Гончарук объяснил свое скандальное появление на концерте "Сокири Перуна"
Премьер-министру Алексею Гончаруку вновь пришлось объясняться в связи с посещением скандального концерна на ветеранской вечеринке Veterans Strong Party 13 октября. Вопрос о ней Гончаруку задали на брифинге по итогам заседания Кабмина в среду, 16 октября.
Глава правительства подчеркнул, что на вечеринку его пригласило сообщество ветеранов, и он, из уважения к ним, принял это приглашение.
«Это не был концерт какой-то одной группы, на который я специально пошел, потому что я фанат. Это не так», — заявил Гончарук.
Резонанс вокруг своего посещения концерта он объяснил тем, что в Украине существует много людей, которые «используют различные поводы, чтобы расколоть украинское общество».
«Они могут из кого-либо сделать фашиста, нациста, и для этого им не нужно много хлопот», — констатировал премьер.
Напомним, в День защитника Украины президент Зеленский и премьер Гончарук встретились с родными украинских военных, погибшими во время войны на Донбассе, пообещав им сохранение социальных гарантий.
Видео Громадське
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