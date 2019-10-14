Украина

Премьер Гончарук влип в скандал из-за похода на концерт группы "Сокира Перуна": что произошло на самом деле (фото, видео)

13 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил в киевском пабе благотворительную вечеринку Veterans Strong PARTY, что вызвало скандал. Ранее бурные обсуждения вызвала программа правительства Гончарука на ближайшие пять лет. О причине скандала активист Евгений Карась сообщил в Telegram-канале.

Алексей Гончарук со сцены поздравил ветеранов с праздником и поблагодарил их за вклад в защиту страны, сделал благотворительный взнос на госпиталь.

На концерте, который проходил в этот вечер в пабе, выступала группа «Сокира Перуна», которая известна радикальными взглядами. Кремлевские пропагандисты поспешили обвинить премьер-министра Украины в неонацизме — причиной послужили фото с концерта, на которой присутствует символ коловрат. Хотя Алексей Гончарук совершал визит неофициально — в канун Дня защитника Украины он пришел именно к ветеранам, а не на рок-концерт.

Ранее сообщалось, что премьер Гончарук оригинальным способом увеличивал число подписчиков в Facebook.

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