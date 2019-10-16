Страшные и непредсказуемые: известная ясновидящая о том, как правильно читать карты Таро

Шоу-бизнес

В среду, 16 октября, выходит третий выпуск 20-го сезона мистического реалити «Битва экстрасенсов» (СТБ). Известно, что за победу в «Битве» борются 12 лучших участников, среди которых немало уже известных экстрасенсов. В очередном выпуске появится победитель 19-го сезона Николас Петросян. Среди историй будут и мистические события, разгадать которые, в том числе, помогут карты Таро.

Победительница 5-го сезона «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящая Жанна Шулакова использует в своей работе карты Таро. Они помогают ей предсказывать будущее и видеть прошлое. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Жанна рассказала о скрытых возможностях карт Таро, принципах их выбора и опасностях, которые могут подстерегать тех, кто решил научиться их читать.

— Жанна, помните, когда впервые обратились к картам Таро?

— Признаюсь, держу в руках карты сколько себя помню. Первыми были самые обыкновенные, игральные. Повзрослев, я выбрала колоду карт, которой пользуюсь уже много лет. Помню, когда я училась в младшей школе, то наказанием за плохие оценки был родительский запрет трогать карты. Если это случалось, то я просто сама рисовала их на клочках тетрадных листов, вырезала, раскладывала. Казалось, ничто не может помешать этому моему увлечению.

— Кто же научил вас гаданию на картах?

— Моя бабушка. Еще в детстве она показала, как нужно делать расклады, и объяснила, что означает каждая из карт. Повзрослев, я уже сама заинтересовалась картами Таро. Изучала их много лет самостоятельно по книгам, искала информацию в Сети, говорила с тем, кто ими пользовался. На самом деле, карты Таро — загадочная вещь. Могу признаться, что до сих пор они в некотором роде остаются для меня непознанными.

— Вы используете карты Таро в личных целях? Скажем, чтобы узнать свое будущее?

— У меня есть правило, которое я никогда не нарушаю: не делаю раскладов для себя и своих близких. Просто понимаю, что не смогу при этом полностью отрешиться и не сопереживать. Да и считаю, что знать свое будущее совсем не обязательно. В жизни обязательно должна быть какая-то изюминка и возможность принимать решения самостоятельно.

Жанна Шулакова

— Говорят, нужно быть потомственной ведьмой, чтобы гадать!

— На самом деле, гадать на картах может любой желающий. И совсем не обязательно для этого быть ведьмой, тем более потомственной. Здесь, скорее, вопрос в другом — насколько качественно совершается гадание и с какими последствиями для человека, который на это решился.

— Что вы имеете в виду, говоря о последствиях?!

— Обычные люди, конечно, могут использовать карты Таро, но при этом нет никакой гарантии, что они покажут им правду. Если у человека нет дара, карты, скорее всего, не дадут реального ответа. Более того, проведя неверный расклад, люди могут даже запрограммировать себя на трагические и нехорошие события. Поэтому главное — всегда помнить, что любой инструмент нужно грамотно использовать. И карты Таро не исключение.

— И все же, что вы посоветуете тем, кто решился купить карты Таро?

— Отправляясь за картами в магазин, советую тысячу раз подумать, стоит ли мимолетное желание погадать, заглянуть в будущее, вашего счастья, спокойствия детей и внуков. Надо понимать, что последствия такого шага неизбежны. Гадание — это вмешательство в энергоинформационный слой. А любое воздействие на него несет за собой изменения, которые могут быть страшными и самыми непредсказуемыми. Кстати, мы не раз в выпусках проекта «Следствие ведут экстрасенсы» сталкивались с такими последствиями.

— Но тарологов сейчас так много…

— Это правда, карты Таро в наше время получили большое распространение и популярность. Но надо помнить, что действительно знающих тарологов лишь единицы. Таро — это способ общения с самим собой, медитация, познание мира. Как и все остальное в магии, Таро — это то, над чем надо работать. Порой на протяжении всей своей жизни.

— Значит, долгой практики будет недостаточно?

— По закону ввода и вывода вы получите от карт ровно столько, сколько усилий, энергии и любви вы в них вложите. Если уделять картам совсем мало времени, таков будет и результат. Если же вы будете заниматься Таро каждый день хотя бы по пять минут, получите гораздо больше, чем могли ожидать.

— Как работают карты Таро?

— Мастер-таролог не гадает, как это принято считать. Мы, скорее, смотрим через карты. Разложить колоду, прочитать значение — это одно. А вот правильно трактовать все знаки, сочетания карт, время расклада и не только — это уже мастерство, которым обладают единицы! Таролог — собеседник, но в то же время читатель и переводчик этого диалога. А расклад — это, собственно, то, что хочет сказать человеку сам мир.

— Как правильно выбрать карты Таро?

— На самом деле, не имеет значения ни место, ни время выбора. Если вы уже держите Таро в руках или вознамерились совершить покупку, значит, это и есть то самое время и то самое место. Как не бывает двух одинаковых тарологов, так же не будет двух одинаковых колод Таро. Пусть они даже из одной партии, напечатаны в одном и том же издательстве. Посоветую лишь одно: никогда не берите карты Таро от чужих и тем более умерших людей.

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