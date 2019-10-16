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Осенняя ярмарка «Бохо» и фотовыставка «Полевые портреты»: куда пойти в Киеве в выходные
В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:
17 октября — балет «Лесная песня»,
18 октября — балет «Дети ночи»,
19 октября — гала-концерт Международного фестиваля BALLET OPEN SPACE,
20 октября в 12:00 — балет «Щелкунчик», в 19:00 — опера «Евгений Онегин»,
22 октября — балет «Венский вальс», 23 октября — опера «Аида».
Начало: 19:00.
Адрес: улица Владимирская, 50.
Цена: от 50 грн.
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17 октября в 18:30 в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится открытие выставки гуцульской художницы, писательницы, этнографа и фотографа Параски Плитки-Горыцвит «Подолання гравітації». Выставка продлится до 19 января 2020 года.
17 и 18 октября — вход свободный.
Адрес: ул. Лаврская, 10—12.
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17 октября в 19:00 в Кирхе святой Екатерины прозвучит концерт Дмитрия Шостаковича в исполнении «NB Chamber group».
Адрес: ул. Лютеранская, 22.
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17 октября в 18:30 в книжном магазине «Є» состоится презентация книги известной украинской телеведущей и общественного деятеля Ольги Герасимьюк «Я повернулася. Люблю». Автограф-сессия.
Адрес: ул. Николая Лысенко, 3.
Вход свободный.
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С 17 октября по 10 ноября в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка финалистов конкурса молодых украинских художников.
Адрес: бульв. Тараса Шевченко, 12.
Цена: от 25 грн.
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19 октября в 19:00 состоится поэтический вечер Оксаны Герасимовой (Шпиталь).
Адрес: ул. Николая Лысенко, 1.
Цена: 100 грн.
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До 21 октября в вестибюле Колонного зала Киевской городской государственной администрации проходит выставка фотографий режиссера и журналиста Сергея Пыльника «Полевые портреты». В экспозиции: портреты воинов, сделанные во время боевых действий на востоке Украины.
Адрес: ул. Крещатик, 36.
Вход свободный.
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22 октября в Бизнес-центре «Торонто» пройдет осенняя ярмарка «Бохо». Организаторы соберут лучшие растения и букеты, предметы дизайна, интерьерные вещи, ароматы. Звуковую атмосферу будут создавать гитара, ханг, барабаны и перкуссия. Также будут работать фуд-корты и фотозоны.
Адрес: ул. Большая Васильковская, 100.
Вход свободный.
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До 27 октября в Музее истории Киева проходит выставка абстрактной живописи украинской художницы Анны Криволап «Сопричастность».
Адрес: ул. Б. Хмельницко-го, 7.
Цена: 35—50 грн.
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До 3 ноября в украинском Центре современного искусства «Белый свет» проходит выставка Андрея Цоя Fake People, девиз которой: «Я пытаюсь вас обмануть…»
Адрес: ул. Пушкинская, 21.
Вход свободный.
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До 28 октября в PORTAL11 проходит выставка одного из авторов Малого Государственного герба Украины художника Ивана Турецкого.
Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.
Вход свободный.
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Бесплатно можно посетить: 17 октября — Музей выдающихся деятелей украинской культуры (ул. Саксаганского, 97/95б/95).
Напомним, нынешние выходные, по прогнозам синоптиков, ожидаются по-летнему теплыми.
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