Общество и люди

Киевская афиша: 17—23...

Осенняя ярмарка «Бохо» и фотовыставка «Полевые портреты»: куда пойти в Киеве в выходные

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

17 октября — балет «Лесная песня»,

18 октября — балет «Дети ночи»,

19 октября — гала-концерт Международного фестиваля BALLET OPEN SPACE,

20 октября в 12:00 — балет «Щелкунчик», в 19:00 — опера «Евгений Онегин»,

22 октября — балет «Венский вальс», 23 октября — опера «Аида».

Начало: 19:00.

Адрес: улица Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

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17 октября в 18:30 в Музейном комплексе «Мистецький арсенал» состоится открытие выставки гуцульской художницы, писательницы, этнографа и фотографа Параски Плитки-Горыцвит «Подолання гравітації». Выставка продлится до 19 января 2020 года.

17 и 18 октября — вход свободный.

Адрес: ул. Лаврская, 10—12.

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17 октября в 19:00 в Кирхе святой Екатерины прозвучит концерт Дмитрия Шостаковича в исполнении «NB Chamber group».

Адрес: ул. Лютеранская, 22.

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17 октября в 18:30 в книжном магазине «Є» состоится презентация книги известной украинской телеведущей и общественного деятеля Ольги Герасимьюк «Я повернулася. Люблю». Автограф-сессия.

Адрес: ул. Николая Лысенко, 3.

Вход свободный.

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С 17 октября по 10 ноября в Национальном музее Тараса Шевченко проходит выставка финалистов конкурса молодых украинских художников.

Адрес: бульв. Тараса Шевченко, 12.

Цена: от 25 грн.

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19 октября в 19:00 состоится поэтический вечер Оксаны Герасимовой (Шпиталь).

Адрес: ул. Николая Лысенко, 1.

Цена: 100 грн.

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До 21 октября в вестибюле Колонного зала Киевской городской государственной администрации проходит выставка фотографий режиссера и журналиста Сергея Пыльника «Полевые портреты». В экспозиции: портреты воинов, сделанные во время боевых действий на востоке Украины.

Адрес: ул. Крещатик, 36.

Вход свободный.

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22 октября в Бизнес-центре «Торонто» пройдет осенняя ярмарка «Бохо». Организаторы соберут лучшие растения и букеты, предметы дизайна, интерьерные вещи, ароматы. Звуковую атмосферу будут создавать гитара, ханг, барабаны и перкуссия. Также будут работать фуд-корты и фотозоны.

Адрес: ул. Большая Васильковская, 100.

Вход свободный.

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До 27 октября в Музее истории Киева проходит выставка абстрактной живописи украинской художницы Анны Криволап «Сопричастность».

Адрес: ул. Б. Хмельницко-го, 7.

Цена: 35—50 грн.

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До 3 ноября в украинском Центре современного искусства «Белый свет» проходит выставка Андрея Цоя Fake People, девиз которой: «Я пытаюсь вас обмануть…»

Адрес: ул. Пушкинская, 21.

Вход свободный.

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До 28 октября в PORTAL11 проходит выставка одного из авторов Малого Государственного герба Украины художника Ивана Турецкого.

Адрес: ул. Трехсвятительская, 11.

Вход свободный.

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Бесплатно можно посетить: 17 октября — Музей выдающихся деятелей украинской культуры (ул. Саксаганского, 97/95б/95).

Напомним, нынешние выходные, по прогнозам синоптиков, ожидаются по-летнему теплыми.

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