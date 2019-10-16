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Происшествия

Мурашки по коже: в Киеве под вой сирен простились с погибшими в ДТП работниками скорой помощи (видео)

19:10 16 октября 2019 58
Мурашки по коже: в Киеве под вой сирен простились с погибшими в ДТП работниками скорой помощи
Инф. «ФАКТОВ»

Медики столичной «скорой помощи» проводили в последний путь своих коллег, погибших в ДТП на бульваре Перова в Киеве 13 октября. Видео колонны из 10 автомобилей с включенными сигналами опубликовали в паблике Киев Оперативный.

Смертельное ДТП произошло на перекрестке бульвара Перова и улицы Маяковского. Скорая помощь везла в больницу отца с ребенком и ехала со спецсигналом на красный цвет. В спецавтомобиль врезался автомобиль «Пежо», который, по предварительной информации, проехал на зеленый сигнал, но не уступил дорогу медикам.

23-летняя фельдшер Мария Тарасенко от полученных травм погибла в больнице, а 60-летний водитель «скорой» скончался во время госпитализации.

«ФАКТЫ» публиковали фото и видео с места ужасного ДТП, а также видео момента рокового столкновения «скорой» с легковым авто.

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