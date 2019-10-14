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Происшествия

Появилось видео с места страшной ночной аварии со "скорой" в Киеве

10:07 14 октября 2019 308
ДТП со «скорой» в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В сети появилось видео жуткой аварии в Киеве с участием автомобиля скорой помощи, который вез в больницу ребенка с отцом.

Видео опубликовал ресурс «Автопатруль Майдан». «ДТП на перекрестке Ватутина и Перова… Предварительная информация — скорая медицинская помощь ехала со спецсигналом на красный свет, а Peugeot, который ехал на зеленый, не пропустил „скорую“ и влетел в нее», — говорится в комментарии.

А ресурс «dtp.kiev.ua» выложил в социальные сети фотографию медика, которая погибла в этом страшном дорожно-транспортом происшествии. Погибшей было всего 23 года, она работала на «скорой» фельдшером.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Черниговской области в ДТП попал пассажирский автобус — 10 человек были доставлены в больницу. Авария произошла на трассе возле села Ольшана. Пригородный автобус, следовавший из Ични в Прилуки, на повороте столкнулся лоб в лоб с минивэном «Volkswagen Т4».

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