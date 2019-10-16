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Происшествия

В оккупированном Крыму дикий кабан перепугал жителей Гурзуфа (фото, видео)

20:07 16 октября 2019 78
Кабан атакует мужчину
Инф. «ФАКТОВ»

В курортном поселке Гурзуф, который находится в оккупированном Крыму, появился дикий кабан. Это не первое происшествие, которое вызывает переполох среди крымчан. Об инциденте с животным сообщает «Обозреватель».

Дикий кабан появился на пляже Гурзуфа и напугал немногочисленных отдыхающих. Животное ходило вдоль берега, плавало в море, а затем напало на проходившего мимо мужчину, который нес в сумке продукты.

Кабана поймали сотрудники МЧС оккупантов и выпустили в дикую природу.

Местные жители отмечают, что в последнее время дикие звери все чаще появляются в жилых районах Гурзуфа — это не только кабаны, но и лисы.

Ранее сообщалось, что оккупанты усиленно возводят ограждения в Феодосии и буквально превращают Крым в зону особого режима.

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