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Шоу-бизнес

Это трагическая ситуация: Оля Полякова рассказала, как была любовницей (видео)

21:55 16 октября 2019 74
Полякова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Популярная украинская певица Оля Полякова призналась, что ее песня «Любовница» — автобиографическая.

«Да, я была любовницей своего мужа», — рассказала певица в программе «Зірковий шлях» на телеканале «Украина».

Она отметила, что была любовницей недолго, ведь ее муж — человек решительный и «не стал мучить ни одну, ни другую, он этот круг разорвал».

Но, признается Полякова, она прекрасно понимает всю боль любовницы. «Любовный треугольник — это неприятно. Это трагическая ситуация», — подчеркнула Полякова.

Отметим, что Вадим и Оля Поляковы женаты с 2004 года. У пары двое детей, а певица не раз говорила, что мечтает еще об одном ребенке — сыне.

Напомним, что старшая дочь Поляковой растет копией звездной мамы.

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