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Две тысячи долларов за четыре МАФа: под Киевом на взятке задержана чиновница
В среду, 16 октября, правоохранителями при получении взятки задержана главный специалист отдела градостроительства и архитектуры Гостомельского сельского совета Киевской области.
Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.
Уточняется, что чиновница требовала от частного предпринимателя 2 тыс долларов за получение разрешительных документов на размещение четырех торговых павильонов в Гостомеле.
При получении первой части взятки в размере 12 500 грн она была задержана на рабочем месте.
В настоящее время решается вопрос об уведомлении взяточницы о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины, и избрании меры пресечения.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сентябре прокуратурой Киева сообщено о подозрении врачам Национального института рака, причастным к коррупционным схемам с бесплатными лекарствами для онкобольных. Следователи установили, что заведующий поликлиническим отделением Института рака, вместе с врачом-онкологом требовали у пациентов деньги за бесплатную медицинскую помощь, гарантированную им государством.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..