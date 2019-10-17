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Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент заявил во время дачи показаний в рамках расследования Палаты представителей Конгресса США дела об импичменте президенту Дональду Трампу о том, что в мае Белый дом назначил команду из трех человек, задачей которых было «обойти» официальную политику США относительно Украины. Об этом пишет «Голос Америки».

«Белый дом назначил команду из трех человек, чтобы обойти официальную политику США-Украина после встречи, организованной исполняющим обязанности начальника штаба Белого дома Миком Малвани», — говорится в сообщении.

Члены комитетов Конгресса не требовали от Кента объяснений того, что он имеет в виду, говоря об «обходе официальной политики» США в отношении Украины.

Кент подчеркнул, что он лично не присутствовал на встрече 23 мая. Но должностных лиц департамента проинформировали о том, что нести ответственность за политику в отношении Украины будут тогдашний спецпредставитель в Украине Курт Волкер, посол в Европейском Союзе Гордон Сондланд и министр энергетики Рик Перри.

Также Кент рассказал, что ни госсекретарь Майкл Помпео, ни другие чиновники, которые обычно формировали дипломатические каналы американской внешней политики в Украине, не должны были в этом участвовать. По словам Коннолли, Кент назвал Волкера, Сондланда и Перри «тремя амиго».

Отмечается также, что во время дачи показаний Кент выразил обеспокоенность тем, что «параллельная роль» личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани «взорвала 28 лет американских усилий по содействию верховенству права в Украине».

Издание напоминает, что Джордж Кент является четвертым свидетелем в расследовании импичмента президента США. Конгрессмены уже заслушали Курта Волкера, экс-посла в Украине Мари Йованович и главного аналитика Трампа по России в Совете национальной безопасности Фиону Хилл.

Напомним, что скандал вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского начался после жалобы информатора американской разведки, который утверждал, что президент США давил на украинского лидера. Во время разговора Трамп несколько раз упомянул о необходимости продолжить расследование относительно украинской газодобывающей компании Bursima, где работал сын Джо Байдена, соперника Трампа на будущих президентских выборах в США. Это стало поводом для начала процедуры импичмента президенту США. В ходе расследования конгрессмены намерены выяснить, не сдерживал ли Трамп военную помощь Украине, чтобы подтолкнуть Киев к расследованию дела Джо и Хантера Байденов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Конгрессе резко отреагировали на отказ Белого дома сотрудничать со следствием по «Украинагейту».

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