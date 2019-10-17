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Медленная ходьба опасна: ученые пришли к неожиданным выводам
Медленная ходьба негативно влияет на организм человека и часто становится причиной более раннего старения мозга. К такому выводу пришли исследователи из Университета Дьюка в Северной Каролине, говорится в статье в научном журнале JAMA.
Сообщается, что в исследовании принимали участие несколько сотен жителей Новой Зеландии, которым на момент проведения теста исполнилось 45 лет и за здоровьем которых наблюдали с трехлетнего возраста.
Сбор информации на протяжении практически всей жизни участников эксперимента позволил выяснить, что те, у кого в раннем возрасте были низкий коэффициент интеллекта и слабые языковые способности и плохая моторика, в среднем возрасте ходят медленнее.
Кроме того, в 45 лет участникам эксперимента сделали МРТ, которая показала, что у тех, кто медленнее ходит, меньше объем мозга, а вместе с тем и плотность его коры. У них также наблюдались признаки, свидетельствующие о болезни малых сосудов. Все это, подчеркивают ученые, свидетельствует о раннем старении мозга.
Помимо этого, исследователи попросили группу из восьми человек оценить возраст участников теста по фотографии. В результате «медленные ходоки» внешне выглядели старше, чем те, кто ходит быстрее.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как и сколько надо ходить, чтобы укрепить здоровье и похудеть.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!