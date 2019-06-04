Здоровье

Правила пеших прогулок: как и сколько надо ходить, чтобы укрепить здоровье и похудеть

О том, что ходить пешком полезно, говорят все врачи. Считается, что дневная норма — примерно десять тысяч шагов в день. Однако ходить нужно… быстро. Как утверждают ученые из Университета Лестера (Великобритания), те, кто привык шагать в быстром темпе, могут прожить на 15 лет дольше предпочитающих пешие прогулки вразвалочку. К таким выводам ученые пришли, проанализировав данные почти 500 тысяч человек, средний возраст которых был 62 года.

Как выяснилось, женщины, ходившие быстро, жили примерно 86−87 лет, а мужчины — 86 лет. Средняя продолжительность жизни женщин, которые ходили медленно, составляла 72 года, а мужчин — 64 года.

Прогулки пешком, по мнению специалистов, помогают укрепить сердце и сосуды, снизить уровень холестерина в крови, улучшить работу органов дыхания и пищеварительного тракта, повысить иммунитет, подкачать мышцы, похудеть, а также повышают выносливость организма. Также ходьба помогает справиться со стрессом: достаточно погулять всего несколько минут, чтобы настроение улучшилось.

По мнению медиков, пешая прогулка должна длиться минимум 30—40 минут. Но, например, пожилому человеку, который давно не ходил так долго, стоит начать с более коротких прогулок и постепенно увеличивать их продолжительность. Как считают некоторые эксперты, полезнее ходить не быстро или медленно, а постоянно меняя темп. Считается, что таким образом человек сжигает на 20 процентов больше килокалорий.

Тем временем британские ученые разработали методику, помогающую сбросить вес без утомительных диет.

Кроме того, исследователи назвали продукт, который помогает сжигать жир во сне.

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