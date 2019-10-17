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Украина

Природа спутала октябрь с августом: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

7:24 17 октября 2019 279
осень
Инф. «ФАКТОВ»

В ближайшие два дня погоду в Украина будет определять антициклон с теплой и сухой погодой. Правда, немного обострят обстановку на дорогах осенние туманы и дымки, но они будут недолгими.

В четверг, 17 октября, на всей территории страны без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3−8 м / с. Температура ночью 5−10 градусов, днем 17−22 градуса тепла.

По информации Укргидрометцентра, в Киеве и области температура днем поднимется до +20 … + 22 градусов. Ночью термометры покажут +7 … + 9 градусов. Как и на остальной территории страны осадков не предвидится. Погода напоминает, скорее, конец августа, чем средину октября.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что такая погода способствует пожарам, а потому всех просят быть внимательными во время отдыха на природе и осенних работ на придомовом участке и в саду.

В пятницу, 18 октября, также сохранится сухая теплая погода с температурой воздуха 6−9 градусов ночью и 19−21 градус тепла днем.

Напомним, синоптики прогнозируют, что последнее в этом году «бабье лето» обещает быть долгим. Небольшое снижение температуры возможно лишь со второй половины следующей недели, то есть с 23 октября. При этом похолодание будет плавным: с нынешних +20 градусов температура снизится до +15…17 градусов.

А народные синоптики прогнозируют, что самые серьезные ночные морозы ожидаются уже 22—24 октября.

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