Спорт

В воскресенье, 20 октября, поединками 11-го тура финиширует первый круг чемпионата Украины по футболу. На столичном «Олимпийском» сойдутся серебряный и бронзовый призеры прошлого сезона — киевское «Динамо» и «Александрия», которым на следующей неделе предстоят встречи Лиги Европы (с датским «Копенгагеном» дома и французским «Сент-Этьеном» в гостях соответственно).

Отметим, что в предстоящей игре команде Алексея Михайличенко не помогут травмированные Бойко и Бурда, удаленный с поля в скандальном матче с «Колосом» Шепелев, а также исчерпавший лимит желтых карточек Беседин. Зато выздоровел полузащитник Кадири, уже сыгравший в спарринге с представителем второй лиги «Чайкой» — 3:0 (де Пена, 14, Беседин, 43, Андриевский, 63).

А начнется программа тура поединком в Харькове, где «Шахтер», которому 22 октября на этом же стадионе предстоит встреча Лиги чемпионов против загребского «Динамо», сыграет с новичком премьер-лиги «Колосом». Напомним, что в сентябрьском спарринге горняки без игроков сборных разошлись с коллективом из Коваливки миром (1:1).

На стадионе «Украина» болельщиков ждет дерби между «Львовом» и «Карпатами». Пока в противостоянии команд в элитном дивизионе впереди «зелено-белые»: две победы, ничья и поражение.

С особым интересом поклонники футбола ждут противостояния в Запорожье претендентов на медали луганской «Зари» и черниговской «Десны», которая во время паузы в чемпионате провела два спарринга в Турции (с «Антальяспором» — 1:2 и с «Аланьяспором» — 2:2). Подопечные Виктора Скрипника — пока пятые, а вот команда Александра Рябоконя сенсационно идет второй. Что интересно: в прошлом сезоне соперники обменялись гостевыми победами со счетом 0:2.

Еще в двух встречах тура сойдутся «Мариуполь», безвыигрышная серия которого насчитывает четыре матча, и «Днепр-1», а также — «Олимпик» и «Ворскла». По иронии судьбы, дончан и полтавчан на динамовскую арену имени Валерия Лобановского выведут тренеры, ранее работавшие в «Динамо», — Висенте Гомес и Виталий Косовский.

Чемпионат Украины. 11-й тур

18 октября (пятница)

«Шахтер» — «Колос» 19:00 «Футбол 1»

19 октября (суббота)



«Карпаты» — «Львов» 14:00 УНИАН

«Заря» — «Десна» 17:00 УНИАН

20 октября (воскресенье)

«Мариуполь» — «Днепр-1» 14:00 «Футбол 1»

«Динамо» — «Александрия» 17:00 «2+2»

«Олимпик» — «Ворскла» 19:30 «Футбол 1»

Положение команд:

1. «Шахтер» — 30 очков (10 матчей);

2. «Десна» — 20 (10);

3. «Динамо» — 20 (10);

4. «Александрия» — 19 (10);

5. «Заря» — 16 (10);

6. «Колос» — 14 (10);

7. «Днепр-1» — 11 (10);

8. «Мариуполь» — 10 (10);

9. «Карпаты» — 8 (10);

10. «Ворскла» — 8 (10);

11. «Львов» — 7 (10);

12. «Олимпик» — 5 (10).

Бомбардиры: 9 мячей — Жуниор Мораес («Шахтер»); 6 — Марлос («Шахтер»), Александр Филиппов («Десна»); 5 — Богдан Леднев («Заря»), Артем Беседин («Динамо»); 4 — Карлос де Пена, Виктор Цыганков (оба — «Динамо»), Тайсон («Шахтер»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины победила в меньшинстве Португалию и вышла на Евро-2020.

Фото ФК «Динамо»

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