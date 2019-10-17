Доллар пошел вверх: курс валют на 17 октября

Деньги

По состоянию на четверг, 17 октября, курс доллара по отношению к национальной украинской валюте вырос почти на пять копеек и установлен на уровне 2483,5244 гривен за 100 долларов. Напомним, что 16 октября НБУ установил официальный курс на уровне 24,79 грн за доллар и 27,28 грн за евро.

Курс европейской валюты «подрос» на 14 копеек — до 2738,0857 за 100 евро.

А «Минфин» показал, как ведет себя валюта на «черном» и наличном рынках.

Что же касается прогнозов на 2020 год, то, согласно опросу, которое провел Нацбанк Украины, бизнес рассчитывает, что курс не превысит 27 гривен за один доллар.

«Длительное сохранение благоприятной ситуации на валютном рынке (в частности, благодаря новым фундаментальным факторам — притоку иностранного капитала в гривневые облигации правительства и устойчивому увеличению урожайности в агросекторе) обуславливает также дальнейшее улучшение девальвационных ожиданий. Так в течение следующих 12 месяцев бизнес ожидает курс на уровне 27,96 грн / долл. США. В предыдущем квартале этот показатель составлял 28,82 грн / долл. США. Почти треть компаний — 32,3% - ожидает, что курс не превысит 27,00 грн / долл. США», — говорится в сообщении.

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