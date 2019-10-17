Происшествия

В Киеве заминировали суд перед заседанием по делу "ПриватБанка" (фото)

В четверг, 17 октября, в Хозяйственном суде Киева запланировано заседание по иску олигарха Игоря Коломойского, оспаривающего передачу в государственную собственность «ПриватБанка», который ранее в Лондоне выиграл апелляцию у своего экс-совладельца.

О минировании здания суда сообщает журналист «Радио Свобода» Евгений Солонина в своем Twitter.

Начало судебных дебатов назначено на 10:30. По словам адвоката «ПриватБанка», они будут проходить в закрытом режиме.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», премьер-министр Алексей Гончарук в интервью Finacial Times заявлял, что урегулирование ситуации вокруг «ПриватБанка» является желанием президента Владимира Зеленского, а затем уточнил, что правительство не ведет переговоры по этому поводу с экс-владельцем финучреждения Игорем Коломойским.

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