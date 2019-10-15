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«ПриватБанк» выиграл у Коломойского апелляцию
В апелляционном суде Лондона и Уэльса удовлетворена жалоба «ПриватБанка» на решение суда первой инстанции, отказавшего в иске государственного банка к бывшим собственникам финансового учреждения: Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом со ссылкой на источник в «ПриватБанке», а также на агентство Bloomberg сообщает LIGA.net.
Информацию о победе в суде подтвердили и в пресс-службе банка.
«Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что „банк имеет достаточное для судебного разбирательства дело для полного возмещения $ 1,9 млрд (включая проценты — $ 3 млрд) как заявлено в исковых требованиях“, и что судебный приказ о всемирном аресте активов остается в силе», — отмечается в сообщении.
Решение суда означает, что арест активов Игоря Коломойского продолжится, а Лондонский суд приступит к разбирательству по иску «ПриватБанка» по существу.
Интересы «ПриватБанка» в апелляционном суде Лондона и Уэльса, по информации агентства Интерфакс-Украина, представлял адвокат лорд Дэвид Панник.
Ранее сообщалось, что Лондонский апелляционный суд выяснял у владельцев «ПриватБанка» судьбу кредитов, сумма которых составила почти 2 млрд долларов.
Фото: УНИАН.
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