Украина

Не так поняли: Гончарук уточнил позицию правительства по ПриватБанку и Коломойскому

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после выхода статьи в Financial Times, где говорится, в частности, о поиске компромисса в деле ПриватБанка и его экс-совладельца олигарха Игоря Коломойского, заявил, что информацию о ведении правительством переговоров «добавили от себя украинские СМИ», перепечатавшие отрывки его интервью.

«Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над „і“. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет», — заявил Гончарук.

Он также отметил, что во время общения с журналистам FT подчеркивал, что «не настолько глубоко знает юридические детали этого дела», чтобы комментировать его по существу. Также Алексей Гончарук пообещал, что будет сделано все для защиты «денег украинских налогоплательщиков и национальных интересов Украины». Причем, «в тесных консультациях с международными партнерами».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция пришла с обысками в центральный офис ПриватБанка в Днепре.

Ранее финучреждение подало в суд штата Делавэр (США) на экс-владелецев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняя их в мошенничестве и отмывании денег.



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