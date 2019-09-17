- 12:52 В Киеве парни на белом Porshe ограбили пункт обмена валют: в сети показали их фото
- 12:48 «Боруссия» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 12:32 "Яжемать" в действии: в сеть попало душераздирающее видео битвы антилопы с шакалами за своего детеныша
- 12:31 Не так поняли: Гончарук уточнил позицию правительства по ПриватБанку и Коломойскому
- 12:24 БТР задавил двух росгвардейцев: на военных учениях в России произошло смертельное ЧП
- 12:14 Вопиющий беспредел: российские звезды стали на защиту осужденного актера Павла Устинова
- 12:10 «Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова показала, как хоронила отца
- 12:09 В Украине сильно подорожали картофель, яйца, яблоки и мясо: что будет с ценами дальше
- 12:06 Где смотреть онлайн «Вольфсбург» — «Александрия»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 12:06 Поджог дома Гонтаревой под Киевом: выяснились новые детали
- 11:46 В сети разгорелись споры из-за видео с кортежем в Киеве
- 11:45 «Странный выбор»: расшифрован тайный смысл поста Меган Маркл в Instagram в честь дня рождения мужа
Не так поняли: Гончарук уточнил позицию правительства по ПриватБанку и Коломойскому
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук после выхода статьи в Financial Times, где говорится, в частности, о поиске компромисса в деле ПриватБанка и его экс-совладельца олигарха Игоря Коломойского, заявил, что информацию о ведении правительством переговоров «добавили от себя украинские СМИ», перепечатавшие отрывки его интервью.
«Во избежание дальнейших манипуляций и огласки, хочу расставить точки над „і“. Правительство внимательно изучает ситуацию вокруг ПриватБанка (в том числе и переговоры с бывшими его владельцами, которые проводились предыдущим независимым наблюдательным советом банка). Никаких переговоров правительство ни с кем не ведет», — заявил Гончарук.
Он также отметил, что во время общения с журналистам FT подчеркивал, что «не настолько глубоко знает юридические детали этого дела», чтобы комментировать его по существу. Также Алексей Гончарук пообещал, что будет сделано все для защиты «денег украинских налогоплательщиков и национальных интересов Украины». Причем, «в тесных консультациях с международными партнерами».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция пришла с обысками в центральный офис ПриватБанка в Днепре.
Ранее финучреждение подало в суд штата Делавэр (США) на экс-владелецев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, обвиняя их в мошенничестве и отмывании денег.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаете, где в этом году можно недорого отдохнуть? — Знаю. На диване...