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- 10:49 У бывшего возлюбленного Заворотнюк отобрали квартиру за долги
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отобрали квартиру за долги
У звезды российского кинематографа Сергея Жигунова, бывшего гражданского мужа Анастасии Заворотнюк, отобрали квартиру за долги.
«Гардемарин» задолжал банку из Волгограда 38 миллионов рублей и не собирается отдавать, поэтому судебные приставы арестовали его квартиру в Москве, пишет СтарХит.
«Да, наш банк судился с Жигуновым и выиграл. Было заключено мировое соглашение об отсрочке до 31 января 2019 года. Но компания Жигунова долг так и не выплатила, поэтому с этого года начали работу судебные приставы», — поделились с журналистами представители финансовой организации.
Отмечается, что Жигунов брал кредит на съемки фильма.
Также сообщается, что пока арестована одна из трех квартир Жигунова.
«Это „однушка“ на Мосфильмовской улице площадью в 40 квадратных метров. В ней, к слову, хранились награды артиста — статуэтки и почетные грамоты. Квартиру оценили в 16 миллионов рублей и передали банку. Однако эта сумма весь долг не погасит. У Жигунова были еще три квартиры и дача в Абрамцеве. Но большую часть недвижимости он переписал на жену. Оставшуюся же в собственности единственную квартиру закон забрать не позволяет. Кстати, Жигунову придется еще и выплатить исполнительский сбор — почти 2,7 миллиона рублей», — рассказали изданию коллеги Жигунова.
Также под угрозой долга находятся фильмы «гардемарина». Ранее, за другой долг, он отдал права на девять проектов, среди которых — сериалы «Графиня де Монсоро», «Королева Марго», «Сердца трех».
Напомним, что ранее огромные долги были и у Анастасии Заворотнюк, но родным актрисы удалось их погасить.
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