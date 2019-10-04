Шоу-бизнес

Заворотнюк погасила огромные долги и может ехать на лечение за рубеж

Популярна актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк, проходящая лечение в одной из московских клиник в связи с неоперабельной опухолью головного мозга, испытывала до недавнего времени проблемы не только со здоровьем, но и с финансами. К счастью, последние недавно благополучно разрешились, пишет РИА ФАН.

В середине сентября вступило в силу решение, согласно которому судебные приставы отказались от требований по установлению в отношении Анастасии Заворотнюк временных ограничений на выезд из РФ.

Агентство поясняет, что в ноябре 2012 года звезда сериала «Моя прекрасная няня» заключила кредитный договор с ООО «Русский ипотечный банк» на сумму 435 тысяч долларов США. Деньги Анастасия Заворотнюк должна была отдать через год.

По каким-то причинам к ноябрю 2013 года артистка с банком не расплатилась. Организация обратилась в суд с требованием взыскать с актрисы выданные ранее средства, просроченные проценты, пени по просроченным процентам и пени по просроченному кредиту. Всего Анастасия Заворотнюк должна была доплатить сумму, превышающую 50% кредита.

В 2014 году произошел резкий курс доллара. Он вырос с 30 до 60 рублей. Получившаяся сумма была для знаменитости неподъемной. Далее был суд, требования банка были удовлетворены частично.

К 2017 году звезда сериала «Моя прекрасная няня» смогла выплатить только восемь тысяч долларов. Заворотнюк предложила кредитной организации землю в Подмосковье. Банк отказался, так как участок принадлежал матери актрисы. Анастасию пытались признать банкротом. Однако арбитраж отказал в аресте имущества знаменитости.

В 2019 году Анастасии Заворотнюк удалось избавиться от долга по кредиту. Осталось оплатить исполнительный сбор в сумме чуть более 37 тысяч долларов. Судебные приставы возбудили дополнительное производство, уже больной на тот момент актрисе пытались ограничить выезд за рубеж. Представители Анастасии Заворотнюк подали встречный иск. Теперь же все долги выплачены и путь к лечению актрисы за рубежом открыт.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», нумеролог Евгения Белова считает, что родив третьего ребенка, российская актриса Анастасия Заворотнюк нарушила закон природы. Она сошла со своего предначертанного пути, что и стало причиной тяжелой болезни.

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