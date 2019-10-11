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Бывший любовник Заворотнюк отказался от своих слов
Российский актер Сергей Жигунов, который известен своим романом с актрисой Анастасией Заворотнюк, отказался от якобы приписываемых ему слов о состоянии здоровья борющейся с раком звезды «Моей прекрасной няни».
Об этом сообщает «ТВ Центр».
Актер уточнил, что не обладает достоверной информацией о своей коллеге и бывшей любовнице. По его словам, они уже давно не общались, поэтому он априори не может знать, что происходит в её жизни.
«У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время», — приводит слова Сергея телеканал.
«Возможно, Сергей действительного не давал никаких комментариев, но возможно также и то, что он решил попросту откреститься от своего заявления, зная, что семья Заворотнюк не хочет, чтобы все обсуждали болезнь актрисы», — делает предположение сайт «Дни.ру».
Напомним, ранее Сергей якобы заявил, что Заворотнюк покинула больницу из-за пересудов.
«Нашлись те, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей просто не дали нормально лечиться», — приводили его слова СМИ.
Как известно, Жигунов и Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Обоим достались главные роли — они играли влюбленных, скрывающих свои чувства. В какой-то момент между звездами действительно пробежала искра, завязался бурный роман. Эмоции были настолько сильными, что артисты оставили свои семьи. Вот только совместного счастья им построить так и не удалось. Спустя пару лет Сергей и Анастасия разорвали отношения, поставив на них жирную точку.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проходящая лечение в медицинском центре в Москве актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк испытывала до недавнего времени проблемы не только со здоровьем, но и с финансами. К счастью, последние недавно благополучно разрешились — она выплатила всю сумму кредита и теперь может в случае необходимости выехать на лечение за рубеж.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».