Бывший любовник Заворотнюк отказался от своих слов

Шоу-бизнес

Российский актер Сергей Жигунов, который известен своим романом с актрисой Анастасией Заворотнюк, отказался от якобы приписываемых ему слов о состоянии здоровья борющейся с раком звезды «Моей прекрасной няни».

Об этом сообщает «ТВ Центр».

Актер уточнил, что не обладает достоверной информацией о своей коллеге и бывшей любовнице. По его словам, они уже давно не общались, поэтому он априори не может знать, что происходит в её жизни.

«У меня нет никакой информации о ней. И быть не может. Мы давно не общались, и я не знаю, что происходит в ее жизни в последнее время», — приводит слова Сергея телеканал.

«Возможно, Сергей действительного не давал никаких комментариев, но возможно также и то, что он решил попросту откреститься от своего заявления, зная, что семья Заворотнюк не хочет, чтобы все обсуждали болезнь актрисы», — делает предположение сайт «Дни.ру».

Напомним, ранее Сергей якобы заявил, что Заворотнюк покинула больницу из-за пересудов.

«Нашлись те, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику. Ей просто не дали нормально лечиться», — приводили его слова СМИ.

Как известно, Жигунов и Заворотнюк познакомились на съемках сериала «Моя прекрасная няня». Обоим достались главные роли — они играли влюбленных, скрывающих свои чувства. В какой-то момент между звездами действительно пробежала искра, завязался бурный роман. Эмоции были настолько сильными, что артисты оставили свои семьи. Вот только совместного счастья им построить так и не удалось. Спустя пару лет Сергей и Анастасия разорвали отношения, поставив на них жирную точку.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проходящая лечение в медицинском центре в Москве актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк испытывала до недавнего времени проблемы не только со здоровьем, но и с финансами. К счастью, последние недавно благополучно разрешились — она выплатила всю сумму кредита и теперь может в случае необходимости выехать на лечение за рубеж.

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