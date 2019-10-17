24.65 / 24.95 27.11 / 27.58
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В России захотели признать украинцев носителями русского языка

10:59 17 октября 2019 154
Российские паспорта
Инф. «ФАКТОВ»

В России, которая в упрощенном порядке оформляет свое гражданство жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, хотят признать украинцев и беларусов «носителями русского языка» без прохождения собеседования при обращении за паспортами РФ.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», с таким предложением выступили в российском правительстве. Действующее российское законодательство считает таковыми иностранцев или людей без гражданства, которые (или их родственники) постоянно проживали в России, а также на территории «относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации», по результатам собеседования в профильной комиссии.

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ (вступление его в действие было отсрочено на 90 дней) позволит выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно проживали в Рф и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.


Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Камерон Эли

Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности курса лечения актрисы

Сваты

Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер