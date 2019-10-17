- 11:38 По следам принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в ослепительно белом прибыла в Лахор
- 11:36 Дочь главного пиарщика Путина собралась замуж: что известно о будущем муже Лизы Песковой
- 11:24 Россияне устроили провокацию во время визита Зеленского в Латвию
- 11:22 Головой со своей половины поля: в Англии забит невероятный гол
- 11:19 В бикини и с косяком в зубах: Рианна эффектным видео опровергла слухи о своей беременности
- 11:18 В Сумах водитель зажал руку полицейского дверью авто и протащил его по дороге
- 11:02 В Барселоне демонстранты жгут автомобили
- 11:01 В киевском вузе разгорелся скандал из-за русского языка: что произошло на самом деле
- 10:59 В России захотели признать украинцев носителями русского языка
- 10:55 Аферы Парнаса и Фрумана в Одессе и Майами: все о бизнесменах, замешанных в «Украинагейте»
- 10:54 На Полтавщине трое мужчин погибли в выгребной яме: фото с места происшествия
- 10:49 У бывшего возлюбленного Заворотнюк отобрали квартиру за долги
В России захотели признать украинцев носителями русского языка
В России, которая в упрощенном порядке оформляет свое гражданство жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, хотят признать украинцев и беларусов «носителями русского языка» без прохождения собеседования при обращении за паспортами РФ.
Как сообщает «Интерфакс-Украина», с таким предложением выступили в российском правительстве. Действующее российское законодательство считает таковыми иностранцев или людей без гражданства, которые (или их родственники) постоянно проживали в России, а также на территории «относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации», по результатам собеседования в профильной комиссии.
«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ (вступление его в действие было отсрочено на 90 дней) позволит выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно проживали в Рф и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»