В России захотели признать украинцев носителями русского языка

Украина

В России, которая в упрощенном порядке оформляет свое гражданство жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, хотят признать украинцев и беларусов «носителями русского языка» без прохождения собеседования при обращении за паспортами РФ.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», с таким предложением выступили в российском правительстве. Действующее российское законодательство считает таковыми иностранцев или людей без гражданства, которые (или их родственники) постоянно проживали в России, а также на территории «относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы Российской Федерации», по результатам собеседования в профильной комиссии.

«Проектом федерального закона предусматривается возможность признания комиссией носителями русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Беларусь и граждан Украины, свободно владеющих русским языком», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», летом 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ (вступление его в действие было отсрочено на 90 дней) позволит выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно проживали в Рф и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.





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