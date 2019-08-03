Путин приготовил новый гадкий «удар исподтишка» по Украине: что произошло

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Президент России Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины. Документ вступит в силу через 90 дней, передает Интерфакс.

Сообщается, что законопроект разработали в правительстве РФ. Госдума приняла его 23 июля, Совет Федерации — 26 июля.

Он дает право выдавать разрешение на временное проживание вне выделенных квот гражданам Украины, которые постоянно там проживали и теперь признаны беженцами или если они получили в России временное убежище.

Закон также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые владеют русским языком и хотят жить и работать в России.

Также документ позволяет получить разрешение на временное проживание без учета квот лицам, поступившим на военную службу, являющимся участниками госпрограммы по помощи переселению соотечественников, лицам, которые являются гражданами государств, входивших в состав СССР и получивших профобразование в России.

Срок рассмотрения заявок на разрешение на временное проживание будет сокращен с шести до четырех месяцев.

Кроме того, закон расширяет количество категорий иностранцев, которые смогут получить вид на жительство без разрешения на временное проживание. Это люди, родившиеся в РСФСР и имевшие гражданство СССР; родившиеся в России дети, усыновленные иностранцами, которые постоянно живут в России; иностранные граждане, чьи родственники по прямой восходящей линии или они сами были депортированы из Крымской АССР. Также это коснется высококвалифицированных специалистов и их семей и квалифицированных специалистов, проработавших в России по специальности не меньше полугода. Сюда же попадут те, у кого было прекращено гражданство России.

Закон определяет, что вид на жительство выдается без ограничения срока действия (сейчас выдается на пять лет). Вид на жительство нужно будет менять, как меняют российский паспорт — при достижении возраста 14 лет, 20 лет и 45 лет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 17 июля президент РФ Владимир Путин упростил получение российского гражданства для лиц, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только для жителей ОРДЛО.

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