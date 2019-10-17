Деньги

Более 200 миллионов евро в инновационное развитие и новая философия ведения бизнеса от «Дарницы»

16 октября фармацевтическая компания Дарница объявила о проведении ребрендинга и представила обновленную корпоративную стратегию. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Ребрендинг — это не просто смена логотипа. Это новая философия ведения бизнеса, новая стратегия развития. Мы ставим перед собой цель — создание международного фармацевтического бренда. Для этого мы ведем переговоры о стратегическом партнерстве с европейскими и американскими игроками фармацевтического рынка», — сообщил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив.

В рамках ребрендинга был представлен новый логотип компании — буква D, стилизованная под микроскоп, что символизирует исследования, разработки, инновации, постоянное развитие и поиск новых решений.

Также «Дарница» начала менять дизайн упаковки лекарственных средств рецептурного направления.

«Цель редизайна — сделать внешний вид упаковки удобным и информативным для пациента. Для этого компания применит цветовое кодирование согласно симптоматике препарата и пиктограммы для обозначения формы выпуска. На рецептурных препаратах информация о дозировке дополнительно выделена цветом», — сообщила пресс-служба компании.

Другим стратегическим направлением развития компании назвали «превращение „Дарницы“ в 100% цифровое предприятие».

«Мы инвестировали более полутора миллионов евро в диджитализацию процессов и перевод жизненного цикла препарата в цифровую форму. Первыми из украинских фармпроизводителей полностью роботизировали состав. Ежегодно инвестируем в разработки и исследования более 10% валового дохода. В 2018 году сумма таких инвестиций составила 3 500 000 евро, а всего „Дарница“ инвестировала в инновационное развитие более 200 млн евро», — подчеркнул Шимкив.

По его словам, благодаря этому «Дарница» планирует стать лидером по производству сложных генериков.

«По данным ВОЗ, уже 15 лет подряд главными причинами смертности являются ишемическая болезнь сердца и инсульт. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями — самый большой вызов современной медицины и фармацевтики, и „Дарница“ готова стать частью ответа на этот вызов», — добавил глава совета директоров.

Новая стратегия определяет три приоритета в развитии продуктового портфеля: кардиологическое направление, неврологическое и решение проблем боли.

«В 2018 году „Дарница“ представила 10 новых брендов в 12 лекарственных формах, к концу 2019 года выйдут 11 брендов, а в 2020 году запланировано 14 новинок в 29 лекарственных формах. Сейчас на разных этапах разработки и внедрения находятся более 60 лекарственных средств», — сообщила пресс-служба компании.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на «Дарнице» теперь можно увидеть, как производятся лекарства, записавшись на экскурсию, после которой представление о современном производстве лекарств полностью меняется.

Фото: пресс-служба фармкомпании «Дарница»

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