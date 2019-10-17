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Ел приправу, купленную на базаре: во Львове студент попал в реанимацию с редким заболеванием
У одного из студентов львовского высшего учебного заведения диагностировали редкое для Украины заболевание: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Об этом сообщает издание Zaxid.net.
Во Львовской области такая болезнь, по словам медиков, последний раз фиксировалось 11 лет назад.
Парень рассказал, что почувствовал недомогание в начале сентября, у него появилась слабость, повысилась температура.
13 сентября студента госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом — острое респиратурное заболевание, нейротоксикоз. После ухудшения состояния, 18 сентября диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.
Источниками заражения лихорадкой этого типа обычно становятся мыши и крысы. Студент с грызунами не контактировал, но часто покупал приправу из семян кмина «Зира» из Юго-Восточной Азии — она не проходила термическую обработку и могла содержать болезнетворные микроорганизмы.
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