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Происшествия

Ел приправу, купленную на базаре: во Львове студент попал в реанимацию с редким заболеванием

13:11 17 октября 2019 61
Отделение реанимации
Инф. «ФАКТОВ»

У одного из студентов львовского высшего учебного заведения диагностировали редкое для Украины заболевание: геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Во Львовской области такая болезнь, по словам медиков, последний раз фиксировалось 11 лет назад.

Парень рассказал, что почувствовал недомогание в начале сентября, у него появилась слабость, повысилась температура.

13 сентября студента госпитализировали в реанимационное отделение с диагнозом — острое респиратурное заболевание, нейротоксикоз. После ухудшения состояния, 18 сентября диагностировали геморрагическую лихорадку с почечным синдромом.

Источниками заражения лихорадкой этого типа обычно становятся мыши и крысы. Студент с грызунами не контактировал, но часто покупал приправу из семян кмина «Зира» из Юго-Восточной Азии — она не проходила термическую обработку и могла содержать болезнетворные микроорганизмы.

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