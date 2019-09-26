Медики предупреждают: в Украину придет новый штамм гриппа, опасный для молодежи

Общество и люди

В новом эпидемическом сезоне в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Один из них — новый штамм, который будет более опасным для людей трудоспособного возраста с хроническими заболеваниями. Такой прогноз сделала заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского НАМН Украины Алла Мироненко.

«Штаммы, которые ожидаются, — это новый H3N2 — А-Канзас — и, возможно, новый штамм Н1N1 — А-Брисбен. Еще два вируса гриппа Б, которые также могут быть, но вероятность их меньше — это В-Колорадо и В- Пхукет. Последний — менее вероятен, потому что он уже старый, был у нас не один год», — цитирует Мироненко УНН.

По ее словам, Брисбен наиболее опасен для людей трудоспособного возраста, особенно из группы риска. Именно эта категория населения будет больше страдать от осложнений в случае заболевания этим гриппом. Канзас же более опасен для людей с хронической патологией и людей в возрасте 65 лет и старше.

Медик отметила, что заболевания гриппом обычно фиксируются уже в начале октября.

Напомним, ежегодно в Украине из шести миллионов случаев инфекционных заболеваний львиная доля (98%) приходится на заболевания гриппом и ОРВИ. В прошлом эпидемическом сезоне от гриппа умерли 64 человека, в том числе 12 детей. Ни один из них не был привит против гриппа.

В среду, 18 сентября, международная группа независимых экспертов GPMB опубликовала доклад «Мир в опасности», в котором говорится, что человечество не готово к пандемии любой из нескольких смертельно опасных болезней, похожих на испанский грипп. В качестве наиболее опасных болезней, способных в считаные дни убить не менее 80 миллионов человек на планете, ученые называют пять разновидностей гриппа, вирусы Эбола, Денге и Зика, желтую лихорадку и другие.

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