В Крыму выявили случай заболевания лихорадкой

Общество и люди

В оккупированном Крыму зарегистрирован случай заболевания лихорадки Западного Нила. Ранее сообщалось, что в морской воде в районе Севастополя обнаружены холерные эмбрионы.

По данным Роспотребнадзора по Крыму, лихорадку обнаружили в Белогорске. В городе проводят массовое обследование населения.

«Проведен комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий. В рамках эпидемиологического расследования проведено экстренное энтомологическое обследование территории в радиусе 3 км от места проживания заболевшего», — цитирует «Крым Реалии» сообщение российского ведомства.

Лихорадка Западного Нила- зоонозная природно-очаговая инфекция. В природе переносчиками вируса являются птицы, млекопитающие и комары. При этом сам заболевший человек не представляет опасности для окружающих.

Протекает заболевание у людей в виде острого лихорадочного заболевания, повышается температура тела до 38−40°C. Одновременно сопровождается ознобом, сильной головной болью, мышечными болями во всем теле, а также в суставах конечностей. В тяжелых случаях — возможно поражение центральной нервной системы. При заболевании больных госпитализируют в инфекционное отделение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оккупанты довели захваченный ими Крым до настоящей экологической катастрофы: российские военные сбрасывают канализационные стоки прямо в море, без предварительной очистки. Как минимум на четырех пляжах люди вынуждены купаться в загрязненном фекалиями море.

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