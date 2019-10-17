Европейский суд решил: чиновникам Януковича выплатят компенсацию за моральный ущерб

Украина

17 октября Европейский суд по правам человека рассмотрел дело бывших чиновников из правительства Януковича, которые были уволены по люстрации. Об этом сообщает «Европейская правда».

Увольнение государственных служащих произошло на основании закона Украины «Об очищении власти». ЕСПЧ решил, что это нарушило их права.

Заявителями по делу выступили Вячеслав Полях, Александр Ясь, Дмитрий Басалаев, Роман Якубовский и Сергей Бондаренко.

Первых трех заявителей уволили в соответствии с законом о люстрации в октябре 2014 года. Основанием послужило то, что они занимали должности на государственной службе в 2010—2014 годах — во время правления бывшего президента Виктора Януковича.

Четвертого заявителя уволили из-за несвоевременной подачи заявления о люстрационной проверке, а пятый занимал должность второго секретаря райкома Коммунистической партии в период до 1991 года.

В сегодняшнем решении по этому делу ЕСПЧ единогласно установил: нарушение статьи 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел трех первых заявителей на национальном уровне и нарушение статьи 8 (право на уважение частной жизни) Конвенции по всем пяти заявителям.

Постановление суда гласит, что Украина должна выплатить всем заявителям по 5 тысяч евро в качестве возмещения морального вреда. Также суд постановил выплатить 1 500 евро первому заявителю и по 300 евро второму-пятому заявителям для возмещения судебных расходов.

Ранее сообщалось, что в ЕСПЧ Украина не идет на компромисс по ключевому вопросу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter