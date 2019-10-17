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Разваливается на части: с российским спутником в космосе произошло ЧП
По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, от российского военного космического аппарата (КА) «Космос-2535» отделились четыре неизвестных объекта. Ранее стало известно, что Пентагон запретил космическое сотрудничество с РФ. О состоянии спутника сообщает Lenta.ru.
По информации издания, онлайн-трекер n2yo.com указывает в каталоге, который соответствует КА «Космос-2535», сразу пять объектов: сам спутник (с идентификационным номером 44 421), а также объекты с номерами 44 630−44 633.
Данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки не содержат подробностей, по каким причинам возникли еще четыре объекта — из-за отсоединения от «Космос-2535» или в результате его разрушения.
Ранее сообщалось, что российский спутник «Космос-2430» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере — в РФ быстро придумали оправдание.
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