- 17:41 Попытка госпереворота в Турции: более 100 военных приговорены к пожизненному заключению
- 17:39 Весь в отца: сын Потапа зачитал рэп на школьном выпускном
- 17:26 Пентагон запретил сотрудничество с Россией в освоении космоса
- 16:55 Пил водку прямо за рулем: на Луганщине неадекватный водитель устроил гонки с полицией
- 16:53 Канцлером Австрии впервые в истории страны назначена женщина
- 16:37 У экс-начальника одесской полиции генерала Головина проводят обыски: что об этом известно
- 16:32 Цветущая София Ротару после слухов о смертельной болезни поразила внешним видом
- 16:29 Стало известно, когда Трамп и Путин обсудят освобождение пленных украинских моряков
- 16:27 В Китае организаторы международной выставки удивили фантастическим шоу дронов
- 16:23 ДТЭК инвестировал в угольные предприятия «Павлоградуголь» 21 миллиард гривен за 14 лет
Пентагон запретил сотрудничество с Россией в освоении космоса
Министерство обороны США включило Россию в список стран, чьими услугами запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет вступает в силу с 31 декабря 2022 года.
Официальное уведомление было размещено Пентогоном 30 мая на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра.
В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которое произошло с ракетой «Союз», стартовавшей с космодрома Плесецк (Россия) 27 мая этого года. Осенью прошлого года во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане также произошла авария, после чего страховые компании отказались страховать риски последующих запусков «Союза».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!