Пентагон запретил сотрудничество с Россией в освоении космоса

Мир

Министерство обороны США включило Россию в список стран, чьими услугами запрещено пользоваться при проведении космических пусков. Запрет вступает в силу с 31 декабря 2022 года.

Официальное уведомление было размещено Пентогоном 30 мая на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Сирия, Судан, Иран, КНДР и Китай, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП, которое произошло с ракетой «Союз», стартовавшей с космодрома Плесецк (Россия) 27 мая этого года. Осенью прошлого года во время запуска российской ракеты «Союз МС-10» на космодроме Байконур в Казахстане также произошла авария, после чего страховые компании отказались страховать риски последующих запусков «Союза».

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