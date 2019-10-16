С Притулой и новыми правилами: стартовал Национальный отбор на «Евровидение-2020»

Шоу-бизнес

16 октября стартовал Национальный отбор на конкурс «Евровидение-2020», который пройдет в мае в Роттердаме (Нидерланды). Телеканал СТБ и UA: Общественное вещание начали принимать заявки от желающих представить Украину на международном песенном конкурсе. Музыкальным продюсером отбора остается Руслан Квинта. Креативный продюсер — Наталья Франчук. Сергей Притула, острых комментариев которого побаиваются не только конкурсанты, остается бессменным ведущим.

Организаторы отбора учли прошлогодний скандал с гастролирующей в России MARUV, которая отказалась ехать на конкурс, и ввели новые правила.



«Участником Национального отбора может быть исполнитель или коллектив, который не совершал концертной деятельности на территории РФ с 2014 года, не планирует и не анонсирует таковую во время конкурса и до финала „Евровидения“, а также не въезжал на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины. За выявленные нарушения Правил участники Национального отбора могут быть дисквалифицированы», — говорится в официальном релизе организаторов.

Они также обещают финансовую и информационную поддержку представителю Украины во время подготовки, поездки и пребывания на конкурсе «Евровидение».

Расходы по проведению кастинга и телевизионной части Национального отбора берет на себя телеканал СТБ.



Отбор будет состоять из трех этапов: всеукраинский онлайн-сбор анкет (продлится до 25 декабря включительно), телевизионные полуфиналы (8 и 15 февраля) и финал, во время которого Украина назовет своего представителя на «Евровидение-2020» (22 февраля).

Ранее о своем желании снова поехать на «Евровидение» заявил российский певец Дима Билан. Для него это будет третья попытка.

Своих представителей на конкурсе уже назвали Испания и Бельгия.

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