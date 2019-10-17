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Хэллоуин 2019: поздравления, открытки, смс
В ночь с 31 октября на 1 ноября в мере отмечают День всех святых или Хэллоуин.
«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые украсят этот праздник.
Адский праздник Хэллоуин,
Ведьмы, привидения,
С тыквы череп создадим —
Вам для поздравления!
Под окошко подойдем,
Только не пугайтесь,
За гостинцами идем —
С нами собирайтесь.
***
Отпугнуть вампиров страшных,
Вурдалаков, мертвецов
Я тебе желаю нынче
В хэллоуинский вечерок.
Изготовь светильник Джека
И спокойно спать ложись,
Пусть ни оборотень, ни ведьма
Не испортят тебе жизнь.
***
Ждет сегодня нас веселье,
Много смеха, настроение.
Так должны мы погулять,
Чтоб всех демонов прогнать.
Чтоб жилось нам всем отлично,
Феерично, симпатично.
Ты наряд свой надевай,
Хэллоуин скорей встречай!
***
Костюм поужасней и грим пострашней,
Чтоб нечисть ушла от вас поскорей!
Пусть светит сегодня вам ярко луна,
Ведь в эту ночку нам всем не до сна!
Желаю в сей день от души веселиться,
Гулянье пускай до утра наше длится,
Пусть тыква от бед и нужды защитит,
И счастье притянет — словно магнит,
Для радости будет пусть сотня причин
В чудеснейший праздник — Хэллоуин!
***
Страхи мы сегодня
Все прогоним прочь,
Хэллоуин подарит
Веселую нам ночь.
В канун Дня всех святых
Мы будем веселиться,
Чтоб в сердце злые духи
К нам не смогли пробиться.
Смехом и весельем
Всю разгоним нечисть,
Жизнь без страхов станет
И добрей, и легче.
А о том, как наполнить не только вечер, а и свой дом позитивной энергией, читайте в материале «ФАКТОВ».
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