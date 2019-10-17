Хэллоуин 2019: поздравления, открытки, смс

Общество и люди

В ночь с 31 октября на 1 ноября в мере отмечают День всех святых или Хэллоуин.

«ФАКТЫ» сделали подборку поздравлений и открыток, которые украсят этот праздник.



Адский праздник Хэллоуин,

Ведьмы, привидения,

С тыквы череп создадим —

Вам для поздравления!

Под окошко подойдем,

Только не пугайтесь,

За гостинцами идем —

С нами собирайтесь.



***

Отпугнуть вампиров страшных,

Вурдалаков, мертвецов

Я тебе желаю нынче

В хэллоуинский вечерок.

Изготовь светильник Джека

И спокойно спать ложись,

Пусть ни оборотень, ни ведьма

Не испортят тебе жизнь.

***

Ждет сегодня нас веселье,

Много смеха, настроение.

Так должны мы погулять,

Чтоб всех демонов прогнать.

Чтоб жилось нам всем отлично,

Феерично, симпатично.

Ты наряд свой надевай,

Хэллоуин скорей встречай!

***

Костюм поужасней и грим пострашней,

Чтоб нечисть ушла от вас поскорей!

Пусть светит сегодня вам ярко луна,

Ведь в эту ночку нам всем не до сна!

Желаю в сей день от души веселиться,

Гулянье пускай до утра наше длится,

Пусть тыква от бед и нужды защитит,

И счастье притянет — словно магнит,

Для радости будет пусть сотня причин

В чудеснейший праздник — Хэллоуин!



***

Страхи мы сегодня

Все прогоним прочь,

Хэллоуин подарит

Веселую нам ночь.

В канун Дня всех святых

Мы будем веселиться,

Чтоб в сердце злые духи

К нам не смогли пробиться.

Смехом и весельем

Всю разгоним нечисть,

Жизнь без страхов станет

И добрей, и легче.

А о том, как наполнить не только вечер, а и свой дом позитивной энергией, читайте в материале «ФАКТОВ».

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