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В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: фото и видео с места ЧП
Днем в четверг, 17 октября, в Киеве на ходу загорелся троллейбус, в котором находилось порядка 40 пассажиров. Днем ранее во Львове на ходу загорелся трамвай с пассажирами.
Как сообщает в социальных сетях «Киев Оперативный», ЧП произошло около 15:00. Внезапно загорелся троллейбус, курсирующий по маршруту № 28.
«Водитель выбежал и попытался самостоятельно потушить огонь, позже к нему присоединились и водители автомобилей, проезжавших мимо. К сожалению, самостоятельно ликвидировать возгорание не удалось, а потому на место приехали бойцы пожарной охраны ГосЧС», — говорится в сообщении.
К счастью, жертв и пострадавших в этом ЧП нет. Причины возгорания устанавливаются.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Жмеринкой случилось ЧП на железной дороге — в кабине машиниста электрички возник серьезный пожар.
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