- 15:17 Работа в поле и трехразовое питание: появилось видео колонии, в которой будет отбывать наказание Дронов
- 15:16 iPhone 11 Pro: что нужно знать о новинке?
- 15:08 Ожоги и потеря волос: бьюти-мастер рассказала об опасностях домашнего окрашивания
- 14:57 Освобожденным из застенков Кремля украинцам пообещали выплатить помощь
- 14:44 ГАСИ Харьковской области шантажирует предприятия региона, — Иванов
- 14:38 "Надели на голову мешок и вытащили из машины": Роман Сущенко рассказал о своем аресте в России
- 14:33 В ПриватБанк пришли вооруженные люди: что об этом известно
- 14:14 Куда катится мир: Олю Цибульскую раскритиковали за тверк в поезде
- 14:07 Нужно общаться: известный журналист рассказал, как Украина может вернуть оккупированный Донбасс
- 14:00 «Большое спасибо за приказ!»: в Одессе уволили патрульную, которая критиковала руководство
- 13:53 Не молчите: Юрий Дудь резко высказался о беспределе российской власти
- 13:47 На военных складах в Калиновке прогремели взрывы: первые детали происшествия
Работа в поле и трехразовое питание: появилось видео колонии, в которой будет отбывать наказание Дронов
Геннадий Дронов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове с 6 погибшими и 6 пострадавшими, этапирован в Крюковскую колонию № 29 в Полтавской области.
Как сообщают «Факты», исправительная колония близ Полтавы — учреждение минимального уровня безопасности, здесь нет рецидивистов. Почти все мужчины здесь осуждены за ДТП.
На первый взгляд это обычное сельхозпредприятие, только колючая проволока на заборе.
Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу получать около 5 тысяч гривен в месяц. От тысячи до двух отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть — пострадавшим в аварии.
На работу — в сопровождении инспектора, за хорошее поведение отпуск две недели в год.
В камерах живут от двух до шести мужчин. Разрешены планшеты без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание — три раза в день.
Адвокат Дронова готовит кассационную жалобу в Верховный суд. Он уверен, что полную вину Дронова суд так и не доказал.
О досрочном освобождении может речь идти только после отбытия не менее половины срока.
Такая же ситуация и у Елены Зайцевой.
И Зайцевой, и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО. По искам оба должны заплатить пострадавшим по 4 млн гривен.
Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...