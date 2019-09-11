Общество и люди

Работа в поле и трехразовое питание: появилось видео колонии, в которой будет отбывать наказание Дронов

Геннадий Дронов, приговоренный к 10 годам лишения свободы за смертельное ДТП в Харькове с 6 погибшими и 6 пострадавшими, этапирован в Крюковскую колонию № 29 в Полтавской области.

Как сообщают «Факты», исправительная колония близ Полтавы — учреждение минимального уровня безопасности, здесь нет рецидивистов. Почти все мужчины здесь осуждены за ДТП.

На первый взгляд это обычное сельхозпредприятие, только колючая проволока на заборе.

Дронов будет собирать свеклу и сеять озимые. За работу получать около 5 тысяч гривен в месяц. От тысячи до двух отдавать в колонию за коммунальные услуги и питание, часть — пострадавшим в аварии.

На работу — в сопровождении инспектора, за хорошее поведение отпуск две недели в год.

В камерах живут от двух до шести мужчин. Разрешены планшеты без выхода в интернет. Есть столовая с микроволновой печью и холодильником. Питание — три раза в день.

Адвокат Дронова готовит кассационную жалобу в Верховный суд. Он уверен, что полную вину Дронова суд так и не доказал.

О досрочном освобождении может речь идти только после отбытия не менее половины срока.

Такая же ситуация и у Елены Зайцевой.

И Зайцевой, и Дронову осталось сидеть в тюрьме 8 лет. Два года из десяти они уже отбыли в СИЗО. По искам оба должны заплатить пострадавшим по 4 млн гривен.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в ДТП и назначил обоим наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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