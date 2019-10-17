Украина

Торопиться не надо: в "Слуге народа" прокомментировали легализацию в Украине медицинского каннабиса

В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» считают, что процесс легализации медицинского каннабиса в Украине не будет быстрым. Напомним, что в мае 2019 года Комитет по правам человека Верховной Рады восьмого созыва единогласно поддержал проект об использовании каннабиса в медицинских целях.

Тем временем в профильном комитете Рады девятого созыва находится несколько проектов законов на эту тематику, однако глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не обещает «турборежим» по решению данного вопроса, передает «Интерфакс-Украина».

«Считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом… Не обещаем это сделать в турборежиме — мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай Бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны», — заявил Радуцкий.

Инициативу легализировать медицинский каннабис поддержал и лидер президентской фракции Давид Арахамия: «Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за легализацию медицинской марихуаны в Украины выступала и бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. В частности, она говорила о паллиативной помощи онкобольным.

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