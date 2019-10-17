- 17:53 Бывшего замсекретаря СНБО задержали при попытке покинуть Украину: первые подробности скандала
- 17:42 А зачем? Киевлянин установил очень странный рекорд
- 17:33 Церебральный паралич не приговор для детей с ДЦП, — турецкий нейрохирург
- 17:24 Рада «искоренила» прапорщиков в украинской армии
- 17:08 Смертельный инцидент в "Десне": в учебном центре рассказали подробности трагедии
- 16:59 «Слуги народа» проведут внутреннее расследование «сахарной» переписки нардепа Медяника
- 16:40 Легкий рецепт варенья «слива в шоколаде»: просто и вкусно
- 16:33 Торопиться не надо: в "Слуге народа" прокомментировали легализацию в Украине медицинского каннабиса
- 16:28 Шьет вышиванки: СМИ рассказали, как "сидит" Зайцева
- 16:25 Это цинично и пошло: памятник Дмитрию Марьянову вызвал волну возмущения среди его коллег
- 16:23 Капризы природы: в Киеве внезапно зацвели сакуры
- 16:12 Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака
Торопиться не надо: в "Слуге народа" прокомментировали легализацию в Украине медицинского каннабиса
В парламентской фракции президентской партии «Слуга народа» считают, что процесс легализации медицинского каннабиса в Украине не будет быстрым. Напомним, что в мае 2019 года Комитет по правам человека Верховной Рады восьмого созыва единогласно поддержал проект об использовании каннабиса в медицинских целях.
Тем временем в профильном комитете Рады девятого созыва находится несколько проектов законов на эту тематику, однако глава Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий не обещает «турборежим» по решению данного вопроса, передает «Интерфакс-Украина».
«Считаем, что медицинский каннабис должен стать доступным в стране, но мы не хотим спешить с этим вопросом… Не обещаем это сделать в турборежиме — мы будем очень тщательно изучать, чтобы, не дай Бог, не сделать ошибок. Не ждите от нас быстрого решения, но решение будет, и эта инициатива точно не является плохой для страны», — заявил Радуцкий.
Инициативу легализировать медицинский каннабис поддержал и лидер президентской фракции Давид Арахамия: «Мы говорим о медицинском применении с очень высоким контролем государства. Это надо сделать, потому что два миллиона людей в Украине каждый день ощущают боль».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», за легализацию медицинской марихуаны в Украины выступала и бывший руководитель Минздрава Ульяна Супрун. По ее словам, медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. В частности, она говорила о паллиативной помощи онкобольным.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!