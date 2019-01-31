Супрун призвала легализовать марихуану

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая славится своими креативными советами и предложениями, считает, что каннабис в медицине — это лекарство и он должен быть доступен пациентам. Об этом главный медик пишет в Facebook.

Супрун сообщает, что вчера на сайте Верховной Рады зарегистрировали петицию с требованием внести изменения в законодательство, чтобы каннабис можно было использовать в медицинских и научных целях.

Она полностью поддерживает такое начинание и отмечает, что медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно с определенными оговорками, нормальная мировая практика.

«Медицинский каннабис имеет множество доказанных лечебных и паллиативных эффектов, и разрешен, например, в 25 штатах США, Австралии, Канаде, его использование давно урегулировано во многих европейских странах. В Израиле, Румынии, Македонии и Пуэрто Рико каннабис запрещен, однако разрешен в случаях неизлечимых болезней», — пишет Супрун.

В Украине полностью запрещено использование медицинского каннабиса в лечебных и научных целях. Хотя применение таких препаратов помогло бы почти двум миллионам граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств, считает министр.

Есть разные способы потребления каннабиноидов: масла, таблетки, мази, курение и вапоризация. Детям при эпилепсии прописывают пероральный прием каннабиноидов.

По словам Супрун, медицинский каннабис применяют при болезни Альцгеймера.

«Есть существенные доказательства того, что регулярное умеренное потребление каннабиса помогает замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний», — отмечает она.

Однако главной ценностью медицинского каннабиса, по мнению Супрун, является паллиативная помощь онкобольным.

Используют этот препарат также при хронических болях, синдроме раздраженного кишечника, в том числе болезне Крона и язвенном колите, множественном склерозе, эпилепсии у взрослых и детей (медицинский каннабис снижает частоту и продолжительность эпилептических припадков), тошноте и рвоте вследствие химиотерапии.

В США медицинский каннабис назначают также при пост-травматическомо синдроме и глаукоме.

«Есть ряд работ, изучавших эффективность медицинского каннабиса в случае тревоги, нарушения сна, улучшение аппетита в ВИЧ-инфицированных людей, депрессии», — уточняет главный медик.

При этом она указывает и на побочные эффекты от применения каннабиса — головокружение, безразличие, нарушение памяти и привыкание, влияние на сердечно-сосудистые и респираторные болезни.

«Перед любым назначением, врач взвешивает пользу и риски применения и выписывает потребления таких препаратов только по необходимости. Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса — это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине», — призывает Супрун.

Как писали «ФАКТЫ», после выхода закона о домашнем и сексуальном насилии, Супрун включилась в развенчание мифов. В качестве примера того, как может выглядеть согласие на интимные отношения, и.о. министра привела видеоролик «Просто, как чай».

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