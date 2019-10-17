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Украина

«Слуги народа» проведут внутреннее расследование «сахарной» переписки нардепа Медяника

16:59 17 октября 2019 297
Давид Арахамия
Инф. «ФАКТОВ»

17 октября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что будет проведено внутреннее расследование по поводу переписки депутата Вячеслава Медяника. Скандал в Верховной Раде вызвал сильный резонанс. Об этом заявляет «Интерфакс-Украина».

Ранее в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона Вячеслава Медяника с перепиской, в ходе которой он обсуждал сотрудничество с прокуратурой. Собеседником нардепа был «Саша Яровой».

«Мы завтра проведем внутреннее расследование по этому инциденту. У него есть версия, что это какая-то информация по краже сахарного имущества. И мы хотим эту версию заслушать, проверить и верифицировать. Если это не работает, и если это так, как оно сейчас выглядит в СМИ, тогда будем выносить на комитет по этике», — заявил Арахамия журналистам.

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, сказал, что у него пока не было беседы с Вячеславом Медяником по данному вопросу.

«Но уверен, что она будет внутри фракции, потому что, в первую очередь, это член фракции», — отметил спикер.

Также он сказал, что у парламента нет возможности по факту произошедшего инцидента лишать народного депутата полномочий.

Ранее сообщалось, что в Раде зафиксировали интимную переписку депутата.

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