«Слуги народа» проведут внутреннее расследование «сахарной» переписки нардепа Медяника

Украина

17 октября глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сказал, что будет проведено внутреннее расследование по поводу переписки депутата Вячеслава Медяника. Скандал в Верховной Раде вызвал сильный резонанс. Об этом заявляет «Интерфакс-Украина».

Ранее в украинских СМИ появились фотографии экрана телефона Вячеслава Медяника с перепиской, в ходе которой он обсуждал сотрудничество с прокуратурой. Собеседником нардепа был «Саша Яровой».

«Мы завтра проведем внутреннее расследование по этому инциденту. У него есть версия, что это какая-то информация по краже сахарного имущества. И мы хотим эту версию заслушать, проверить и верифицировать. Если это не работает, и если это так, как оно сейчас выглядит в СМИ, тогда будем выносить на комитет по этике», — заявил Арахамия журналистам.

Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады, сказал, что у него пока не было беседы с Вячеславом Медяником по данному вопросу.

«Но уверен, что она будет внутри фракции, потому что, в первую очередь, это член фракции», — отметил спикер.

Также он сказал, что у парламента нет возможности по факту произошедшего инцидента лишать народного депутата полномочий.

Ранее сообщалось, что в Раде зафиксировали интимную переписку депутата.

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