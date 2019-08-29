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Депутата от "Слуги народа" поймали на нецензурной переписке о Супрун (фото)
Избранный по списку партии «Слуга народа» в парламент Михаил Радуцкий, которого ранее называли одним из кандидатов на пост министра здравоохранения, попал в скандал с нецензурными высказываниям в адрес нынешнего руководителя Минздрава Уляны Супрун.
Так, «Цензор.нет» разместил фотографию экрана смартфона Михаила Радуцкого, который обсуждал кандидатуры на пост министра, заявляя, что его «человек» — Зоряна Черненко. Его собеседник (или собеседница) написал, что на этом посту может остаться Уляна Супрун, мол, об этом говорят многие. На что Радуцкий ответил: «Х. им в ж.».
Позже журналисты издания засняли, как попавший в скандал парламентарий советуется по поводу снятия новости о его переписке по поводу Супрун. Ему не советуют это делать. «Хуже будет, если опубликуют, что хотите снять. Только если у вас там отличные отношения», — поясняет Радуцкому собеседник.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», незадолго до первого заседания Верховной Рады девятого созыва Уляна Супрун рассказала будущим нардепам, как не превратить Раду в цирк
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!