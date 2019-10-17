Церебральный паралич не приговор для детей с ДЦП, — турецкий нейрохирург

Здоровье и медицина

Ведущий профессор, глава отделения детской нейрохирургии одной из лучших турецких клиник «Аджибадем» в Стамбуле Мемет Озек на заседании Общества неврологов и нейрохирургов рассказал о таких новых методах лечения ДЦП, как терапия нарушения мышечного тонуса и хирургия эпилепсии в детском возрасте, с помощью эндоскопического вмешательства. Более детальную информацию можно узнать на сайте Pacient.club.

По словам профессора, способ применения баклофеновой помпы считается довольно распространенным и эффективным для устранения спастичности, но, к сожалению, из-за дороговизны данной манипуляции используется редко. Кроме того, Мемет Озек, приводя в пример множество частных случаев своих же пациентов с ДЦП, которые буквально спустя год эффективной терапии уже могли передвигаться самостоятельным образом, рассказал подробнее о том, что собой представляет баклофен и баклофеновая помпа.



Профессор уточнил, что баклофен — это препарат, расслабляющий мышцы, спазм которых и блокирует движения, а баклофеновая помпа — имплантируемый специальный резервуар с насосом, посредством которого в нужный момент в спинной мозг впрыскивается соответствующий препарат и создается нужная концентрация в ликворе. Пациент с помпой должен быть под плановым наблюдением врача, так как существует небольшой риск, что такой резервуар, например, сползет.

«Но, при всем этом, баклофеновая помпа предполагает реальный шанс иметь нормальную жизнь тем, кто страдает от спастичности. На сегодня баклофеновая помпа является наиболее эффективной методикой при лечении спастичности», — сказал нейрохирург.



Мемет Озек также рассказал о методах борьбы с эпилепсией, которая является одной из самых распространенных на сегодняшний день неврологических хронических заболеваний.

Терапия эпилепсии чаще всего начинается с применения лекарственных препаратов, но эффективна только для 70% пациентов. Остальные же 30%, будучи устойчивыми к медикаментам, могут быть подвержены поражениям двигательной системы и умственной активности. Именно поэтому профессор рекомендует внедрять опыт хирургии эпилепсии, причем, по его статистическим данным, необходима она не 30%, а всем 50% пациентам с таким заболеванием.

По словам нейрохирурга, эндоскоп позволяет детально изучить полые внутренние органы и головной мозг. Кроме того, он передает четкое изображение на экран во время операции, что дает возможность хирургам работать невероятно точно минимизировать последствия оперативного вмешательства, а также сократить реабилитационный период, что особенно важно при работе с детьми.



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