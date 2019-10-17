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Кроме шуток: в Раде начали процесс воссоединения Кубани с Украиной
Народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который ранее потребовал от ГБР начать расследование против президента Владимира Зеленского, инициировал создание в Верховной Раде межфракционного объединения «Кубань».
Целью его деятельности заявлена «интеграция территорий, где проживали этнические украинцы, в украинское культурное и социальное пространство».
Главой объединения стал сам Гончаренко, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.
«Вместе с коллегами-депутатами создали межфракционное депутатское объединение „Кубань“. Спасибо коллегам, которые предоставили мне возможность стать руководителем объединения», — написал Гончаренко.
По его словам, Кубань будет приоритетом работы объединения, однако впоследствии его деятельность распространится на другие регионы, в которых компактно проживают украинцы.
Напомним, в России уже сегодня можно купить глобус, на котором Ростов-на-Дону является территорией Украины.
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