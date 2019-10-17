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Драма в воздухе: самолет Кейт Миддлтон и принца Уильяма попал в ужасный шторм и не смог зайти на посадку (фото)
Кейт Миддлтон и принцу Уильяму, которые сейчас находятся в Пакистане, пришлось пережить весьма неприятные минуты. Когда Их Высочества возвращались в Исламабад из Лахора, где они провели весь сегодняшний день, их самолет Voyager, приписанный к британским ВВС, попал в сильнейший шторм. Самолет, попавший в зону турбулентности, сильно трясло. Вокруг сверкали молнии. Полет, по свидетельствам очевидцев, был похож на американские горки.
Пилот дважды безуспешно пытался зайти на посадку в разных аэропортах. В результате, как сообщает издание Express, решено было вернуться в Лахор.
Принц Уильям, который сам в прошлом был пилотом вертолета скорой помощи, постарался лично убедиться, что все пассажиры на борту, включая сопровождающих лиц и журналистов, находятся в безопасности. Он обошел всех присутствующих, и даже шутил, пытаясь поднять им настроение.
Неизвестно, когда герцог и герцогиня смогут вылететь к месту назначения снова и как это повлияет на их рабочий график.
Ранее, как сообщали «ФАКТЫ», Кейт и Уильям побывали на детском дне рождения, сыграли в крикет, посетили мечеть и больницу, где ранее бывала принцесса Диана.
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