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После драмы, которую Кейт Миддлтон, принц Уильям и сопровождающие их лица пережили во время полета в сильнейшую грозу, герцог и герцогиня Кембриджские все же наконец прибыли утром в Исламабад, проведя ночь в отеле Лахора, куда им пришлось вернуться из-за неблагоприятных погодных условий. Как сообщает Daily Mail, местные отели в спешном порядке предоставили в общей сложности более 100 номеров еще и сопровождающим герцога и герцогиню лицам и журналистам.

В связи с форс-мажором пришлось отменить запланированную в графике Кембриджей на 18 октября поездку на границу с Афганистаном — к горному Хайберскому проходу. Там они собирались встретиться с солдатами-пограничниками, оказав тем самым поддержку борьбе, которую Пакистан ведет с терроризмом.

Зато Кейт и Уильям, как и собирались, посетили армейский центр по подготовке специально обученных собак.

В Исламабад Миддлтон прибыла в еще одном наряде в стиле местного колорита — белой, расшитой черным узором тунике пакистанского бренда Élan и белых брюках.

Сегодня Кейт и Уильям завершают свое пятидневное турне по Пакистану и вылетают домой в Лондон. Выходные они проведут со своими тремя детьми — Джорджем, Шарлоттой и Луи, которые все это время находились на попечении своей няни Марии Борралло и родителей Кейт — Кэрол и Майкла Миддлтонов.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что о том, как Кейт Миддлтон и принц Уильям провели день в Лахоре, посетив детский день рождения, мечеть и больницу, где ранее бывала принцесса Диана.

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