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Кейт Миддлтон, которая крайне редко общается со СМИ, дала первое в своей жизни телевизионное интервью для программы новостей — репортеру американского канала CNN Максу Фостеру. В интервью, которое герцогиня Кембриджская дала в городе Лахор, она рассказала об их с мужем «особой и удивительной поездке» по Пакистану. В частности, она отметила, как была тронута встречей с детьми и сотрудниками организации SOS Children's Village, которая заботится о сиротах. Кейт также восхитилась природой Пакистана. И назвала путешествие фантастическим.

#KateMiddleton first interview after marriage



She told CNN that the royal tour of Pakistan with Prince William has been «really special.»#RoyalVisitPakistan #RoyaltourPakistan pic.twitter.com/WCr0aD3Scd — Zulqarnain Sadiq PTI (@zulqarnainpti1) October 19, 2019

18 октября Кейт Миддлтон и принц Уильям завершили свое пятидневное турне и вернулись в Великобританию. Программу последнего дня визита в эту страну им пришлось сократить в связи с форс-мажором: самолет принца и его жены попал в сильную грозу и не смог приземлиться в Исламабаде, вынужденный вернуться в Лахор.

Между тем в сети была обнародована часть интервью Меган Маркл, которое появится в документальном фильме «Гарри и Меган: Африканское путешествие» телеканала ITV. Его премьера состоится 21 октября. В нем рассказывается о недавней поездке герцога и герцогине Сассекских в Африку.

В предыдущем трейлере телеведущий Том Брэди обещает, что в фильме будет показана «гордость и счастье», а также «боль и напряжение» королевской жизни. Брэди считает, что фильм «многое объяснит».

В новом отрывке из фильма Меган рассказала о том, в каком напряжении жила во время своей беременности и первых месяцев материнства из-за чрезмерном и далеко не всегда позитивном внимании со стороны прессы. Говоря об этом Меган с трудом сдерживала слезы.

«Не многие люди спрашивали, все ли у меня в порядке». – сказала она. А когда ведущий предположил, что у нее не все в порядке и она находится в постоянной борьбе, ответила: «Да».

ITV's @tombradby spoke to Meghan as he gained exclusive access to the royal couple as they toured Africa for 10 days with their son Archie.



The documentary, Harry & Meghan: An African Journey, airs on Sunday at 9pm on @ITV #HarryandMeghan https://t.co/Uy21iE6ozJ pic.twitter.com/XYlHVytiHF — ITV News (@itvnews) October 18, 2019

Этот отрывок вызвал бурю эмоций в сети. Поклонники герцогини выражали ей сочувствие. Недоброжелатели называли фильм постановочным, лицемерным и говорили, что бывшая актриса строит из себя жертву, хотя прекрасно понимала, что замужество с принцем не могло не привлечь к ней внимания СМИ.

Ранее появился также отрывок интервью с Гарри, в котором она говорил, что каждый раз, когда видит вспышку фотоаппарата и слышит щелчки камер, вспоминает свою мать принцессу Диану, которой также приходилось бороться с негативным вниманием прессы. И которая, как считает принц, погибла из-за папарацци.

Как писали «ФАКТЫ», Меган и Гарри обвинили прессу в незаслуженной травле и подали в суд сразу на три британских издания.

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