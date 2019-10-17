24.65 / 24.95 27.11 / 27.58
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

По следам принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в ослепительно белом прибыла в Лахор (фото, видео)

11:38 17 октября 2019 65
Кейт Миддлтон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свое турне по Пакистану. Их Королевские Высочества, которые накануне побывали у подножия Гималаев, прибыли во второй по величине город страны — Лахор. Кейт спустилась по трапу самолета Voyager британских ВВС в эффектном белом наряде — традиционной пакистанской одежде шальвар-камиз местного бренда Gul Ahmed Fashion. Туника герцогини Кембриджской была вышита белыми цветами жасмина — это национальный цветок Пакистана. На жене принца, как сообщает Daily Mail, также была шаль Maheen Khan. Туфли она предпочла телесного цвета от Gianvito, клатч — от Mulberry и серьги Asprey.

В Лахоре Кейт и Уильям посетят местную мечеть, а также благотворительную организацию SOS Children’s Village.

Они также нанесут визит в ту же местную больницу, которую ранее дважды посещала мать Уильяма — принцесса Диана. Она была здесь в феврале 1996-го года, а также в мае 1997-го — за считанные месяцы до своей гибели. Принцесса утешала тяжело больных детей.

Больницу Шаукат Ханум для больных раком пациентов, в память своей умершей от онкологии матери основал нынешний премьер-министр Пакистана, бывший игрок в крикет Имран Хан — близкий друг Дианы. Кейт и Уильям встречались с ним в Исламабаде.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям примерили традиционные мужские шапки и плащи пакистанских горцев и погостили в местной деревушке.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Камерон Эли

Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности курса лечения актрисы

Сваты

Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер