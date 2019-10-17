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По следам принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в ослепительно белом прибыла в Лахор (фото, видео)
Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свое турне по Пакистану. Их Королевские Высочества, которые накануне побывали у подножия Гималаев, прибыли во второй по величине город страны — Лахор. Кейт спустилась по трапу самолета Voyager британских ВВС в эффектном белом наряде — традиционной пакистанской одежде шальвар-камиз местного бренда Gul Ahmed Fashion. Туника герцогини Кембриджской была вышита белыми цветами жасмина — это национальный цветок Пакистана. На жене принца, как сообщает Daily Mail, также была шаль Maheen Khan. Туфли она предпочла телесного цвета от Gianvito, клатч — от Mulberry и серьги Asprey.
More of William and Kate’s arrival in Lahore pic.twitter.com/eWQrFPhvms— Rebecca English (@RE_DailyMail) October 17, 2019
В Лахоре Кейт и Уильям посетят местную мечеть, а также благотворительную организацию SOS Children’s Village.
Они также нанесут визит в ту же местную больницу, которую ранее дважды посещала мать Уильяма — принцесса Диана. Она была здесь в феврале 1996-го года, а также в мае 1997-го — за считанные месяцы до своей гибели. Принцесса утешала тяжело больных детей.
Больницу Шаукат Ханум для больных раком пациентов, в память своей умершей от онкологии матери основал нынешний премьер-министр Пакистана, бывший игрок в крикет Имран Хан — близкий друг Дианы. Кейт и Уильям встречались с ним в Исламабаде.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кейт Миддлтон и принц Уильям примерили традиционные мужские шапки и плащи пакистанских горцев и погостили в местной деревушке.
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