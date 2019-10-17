Подарок Зеленского освобожденным узникам Кремля вызвал неоднозначную реакцию в сети (фото)

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский решил подарить ноутбуки всем бывшим военнопленным, вернувшимся в Украину 7 сентября.

Первыми новую технику получили Роман Сущенко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Алексей Сазонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.

Кроме того, забрать ноутбук для сына пришел отец Павла Гриба.

«Все другие заберут свои подарки в офисе омбудсмена в ближайшее время», — говорится в сообщении в Facebook Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.

В сети иронично оценили подобный подарок, назвав его неуместным. Часть пользователей обратила внимание, что приобретение сделано не самим Зеленским, а за средства налогоплательщиков.

Некоторые также вспомнили о подаренных морякам квартирах, которые тоже купило не государство, а олигарх Пинчук.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о женитьбе командира военного катера «Бердянск» Романа Мокряка.

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