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Подарок Зеленского освобожденным узникам Кремля вызвал неоднозначную реакцию в сети (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский решил подарить ноутбуки всем бывшим военнопленным, вернувшимся в Украину 7 сентября.
Первыми новую технику получили Роман Сущенко, Владимир Балух, Николай Карпюк, Алексей Сазонович, Эдем Бекиров, Евгений Панов и Артур Панов.
Кроме того, забрать ноутбук для сына пришел отец Павла Гриба.
«Все другие заберут свои подарки в офисе омбудсмена в ближайшее время», — говорится в сообщении в Facebook Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой.
В сети иронично оценили подобный подарок, назвав его неуместным. Часть пользователей обратила внимание, что приобретение сделано не самим Зеленским, а за средства налогоплательщиков.
Некоторые также вспомнили о подаренных морякам квартирах, которые тоже купило не государство, а олигарх Пинчук.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о женитьбе командира военного катера «Бердянск» Романа Мокряка.
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