В Днепре расстреляли Mercedes: водитель убит, убийца задержан

Происшествия

В Днепре в четверг, 17 октября около 18:00 на улице Набережной Заводской расстреляли Mercedes. Его водитель погиб на месте. Он опознан как 27-летний Армен Багдасарян. Предположительно, он ехал по Набережной в сторону Кайдакского моста.

На место прибыла «Скорая помощь», однако их помощь жертве уже не понадобилась. Там же находятся родные и друзья погибшего, которые, по сообщению очевидцев, ведут себя агрессивно.

Тем не менее полиция уже задержала четырех человек, которых проверяют на причастность к совершению преступления.

Проезд в сторону Кайдакского моста затруднен.

Напомним, в Киеве расстреляли личного врага Кадырова. А в Сумах прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине, который 14 октября серьезно ранил таксиста, выпустив в него 20 пуль из пневматического пистолета.

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