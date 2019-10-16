Происшествия

В Сумах пассажир выпустил в таксиста около 20 пуль

В Сумах прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине, который 14 октября серьезно ранил таксиста, выпустив в него 20 пуль из пневматического пистолета. Напомним, в Киеве расстреляли личного врага Кадырова.

Из материалов дела следует, что водитель такси прибыл по вызову на улицу Котляревского около 22:12, где забрал мужчину и женщину и отвез их на улицу Гетмана Мазепы.

Прибыв на место, пассажиры вышли из такси, при этом мужчина заявил, что рассчитается за проезд, как только возьмет деньги у себя в квартире. В ответ на негативную реакцию таксиста пассажир достал пистолет и произвел выстрелы в лицо, шею и грудную клетку пострадавшего.

Стрелявшего оперативно задержали, им оказался уже попадавший в поле зрения полиции сумчанин, который в июле в состоянии алкогольного опьянения избил в Сумах двух незнакомых ему девушек. Расследование этого дела еще продолжается.

За новый инцидент с таксистом ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве были задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге, которое произошло в ночь на 28 августа. Тело погибшего было найдено с ножевым ранением в шею.

А в начале сентября в Запорожской области нашли тело пропавшего мужчины, который взял пассажиров для поездки по региону и пропал.



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