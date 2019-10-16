- 19:02 Страшные и непредсказуемые: известная ясновидящая о том, как правильно читать карты Таро
- 18:40 Жуткая автокатастрофа под Винницей: первые фото с места трагедии
- 18:20 Правительство не контролирует ситуацию в государственном «Центрэнерго», — эксперт
- 18:15 Расследование дела об убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе застопорилось: в полиции рассказали о причинах
- 18:05 В тайнике нашли ранее неизвестные историкам денежные знаки повстанцев УПА
- 17:46 Осенняя ярмарка «Бохо» и фотовыставка «Полевые портреты»: куда пойти в Киеве в выходные
- 17:33 Нардепы планируют упростить доступ граждан в Раду: кого коснется
- 17:25 Королевский скандал: на Елизавету II подает в суд "законный наследник престола"
- 17:05 "Операция прошла успешно": бойцы ВСУ сняли на камеру ближний бой с оккупантами на Донбассе
- 17:01 Ароматный и с румяной корочкой: простой рецепт итальянского хлеба
- 16:59 Гончарук объяснил свое скандальное появление на концерте "Сокири Перуна"
- 16:50 В Раде готовятся создать следственную комиссию для выяснения причин взрывов на военных складах
В Сумах пассажир выпустил в таксиста около 20 пуль
В Сумах прокуратура сообщила о подозрении 29-летнему мужчине, который 14 октября серьезно ранил таксиста, выпустив в него 20 пуль из пневматического пистолета. Напомним, в Киеве расстреляли личного врага Кадырова.
Из материалов дела следует, что водитель такси прибыл по вызову на улицу Котляревского около 22:12, где забрал мужчину и женщину и отвез их на улицу Гетмана Мазепы.
Прибыв на место, пассажиры вышли из такси, при этом мужчина заявил, что рассчитается за проезд, как только возьмет деньги у себя в квартире. В ответ на негативную реакцию таксиста пассажир достал пистолет и произвел выстрелы в лицо, шею и грудную клетку пострадавшего.
Стрелявшего оперативно задержали, им оказался уже попадавший в поле зрения полиции сумчанин, который в июле в состоянии алкогольного опьянения избил в Сумах двух незнакомых ему девушек. Расследование этого дела еще продолжается.
За новый инцидент с таксистом ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве были задержаны двое подозреваемых в жестоком убийстве таксиста на Кольцевой дороге, которое произошло в ночь на 28 августа. Тело погибшего было найдено с ножевым ранением в шею.
А в начале сентября в Запорожской области нашли тело пропавшего мужчины, который взял пассажиров для поездки по региону и пропал.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...