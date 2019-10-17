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Мир

Трамп договорился с "чертовски хорошим лидером" Эрдоганом о прекращении огня в Сирии и отзывает санкции против Турции

22:21 17 октября 2019 181
Дональд Трамп и Реджеп Эрдоган
Инф. «ФАКТОВ»

Турция согласилась приостановить военную операцию на севере Сирии, в связи с которой США ранее ввели санкции против Турции. За это время курдские силы смогут отступить из безопасной зоны в течение 120 часов.

О новом решении президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщил вице-президент США Майк Пенс, который провел встречу с турецким лидером.

По данным американских СМИ, переговоры продолжались 4 часа.

Президент США Дональд Трамп также поблагодарил Эрдогана за прекращение огня в Сирии и назвал его своим другом и «чертовски хорошим лидером». По его словам, США не только не будут вводить новые санкции против Анкары, но и готовы отозвать уже введенные.

Напомним, 16 октября Трамп сделал несколько громких заявлений о военной операции Турции на севере Сирии.

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